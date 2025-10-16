Программа Тепла зима: украинцы смогут получить 6500 гривен

Кабинет министров планирует единовременную денежную помощь в размере 6 500 гривен для граждан, которые больше всего нуждаются в поддержке в зимний период. Выплата будет проводиться в рамках правительственной программы Теплая зима накануне отопительного сезона.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

В целом финансовую помощь планируют предоставить примерно 660 тысячам украинцев, а на эти цели государство закладывает 4,3 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Кто получит помощь

Правительство намерено охватить несколько категорий населения, для которых зима может стать особенно сложной.

В первую очередь это дети из числа внутренне перемещенных лиц — более четверти миллиона мальчиков и девочек, которые вместе с родителями были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Поддержку получат также люди с инвалидностью I группы среди ВПО, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться. В список вошли и одинокие пенсионеры, живущие без родственников и получающие надбавку на уход.

Кроме того, помощь в размере 6 500 гривен предусмотрена для детей, над которыми установлена опека или попечительство, а также для детей-сирот и воспитанников приемных семей или детских домов семейного типа, в том числе тех, кто имеет инвалидность.

Самая многочисленная группа получателей — дети из малообеспеченных семей: таких более трети от всех, кто получит выплаты.

Как будут выплачиваться деньги

Средства будут поступать за счёт бюджета Министерства социальной политики в рамках программ социальной защиты. Получить деньги можно будет на специальный счёт или виртуальную Дія.Картку. Использовать помощь разрешат в течение 180 дней с момента зачисления.

В настоящее время проект постановления находится на общественном обсуждении, после чего правительство примет окончательное решение.

Интересно, что численность населения за годы войны существенно сократилась, и страна уже приближается к состоянию демографического кризиса.

На этом фоне все чаще поднимается вопрос — планирует ли правительство стимулировать рождаемость с помощью дополнительных выплат.

