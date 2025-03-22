Какие выплаты учитывают на субсидию 2025: КМУ изменил перечень

Кабинет министров Украины одобрил постановление №303, по которому меняются алгоритмы исчисления среднемесячного дохода семьи для предоставления субсидий на коммунальные услуги. Какие выплаты не будут больше учитываться и какой суммы зарплаты будет достаточно для предоставления субсидии?

КМУ изменил перечень выплат, учитываемых на субсидию

Об изменениях сообщили в пресс-службе ПФУ. В документе увеличили перечень выплат, которые отныне не будут учитываться или наоборот будут учитывать для предоставления субсидии на коммунальные услуги и покупку твердого / жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Теперь для субсидий не будут учитывать следующие выплаты:

назначенная субсидия на аренду жилья, которую начали получать ВПЛ с конца января 2025 года.

Будут учитываться как доход семьи для предоставления субсидии полученные алименты.

Кроме того, в документе уточнили, что доход военнослужащих будут учитываться для субсидий в объеме, который остается после уплаты военного сбора.

Кому могут отменить субсидию в 2025 году

Отменить субсидию в 2025 году могут в случаях, если долг за коммунальные услуги превысил 680 грн или же задолженность существует более трех месяцев.

Кроме того, государство имеет право отменить выплату субсидий и в других случаях — если умер тот, на кого была оформлена субсидия; если семья зарабатывает больше, чем указала; или же получатели субсидии сменили место жительства, а льгота на коммуналку была закреплена по конкретному адресу.

Среднемесячный доход семьи: что входит

В сумму среднемесячного совокупного дохода семьи входят зарплаты каждого из членов семьи после налогообложения, денежное довольствие военных, пенсии и обеспечение судей после отставки, стипендии, социальные выплаты, пособие по безработице, а также выплаты фондов соцстрахования.

К доходу относят и денежные переводы из-за границы, дивиденды от ценных бумаг.

Для ФЛП 1-й группы по упрощенному типу налогообложения учитывают один размер минимальной зарплаты. Для ФЛП 2-й группы по упрощенному типу налогообложения учитывают две минимальные зарплаты. И три минимальных зарплаты учитываются для ФЛП на 3-й и 4-й группе упрощенного типа налогообложения.

Не входят в среднемесячный доход семьи: выплаты детям-сиротам, а также выплаты детям, лишенным родительской опеки, единовременная часть выплаты за рождение ребенка, вознаграждение матерям-героиням, компенсация за временное размещение ВПЛ, компенсация за муниципальную няню, социальная помощь по уходу за детьми с инвалидностью, теперь и назначенную субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Не учитываются как доход и другие виды помощи: єПідтримка, Национальный кэшбек, помощь детским домам семейного типа, от благотворительных организаций, на реабилитацию, пакунок малюка, доход от депозита.

Ранее мы рассказывали об изменении субсидий для ВПЛ с февраля 2025 года.

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