Для тебя Экономия

Какие выплаты учитывают на субсидию 2025: КМУ изменил перечень

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 марта 2025, 08:00
Субсидии 2025
Фото Unsplash

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