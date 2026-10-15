Стиль жизни Садоводство и огород

Как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы она долго цвела

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 октября 2026, 18:00 5 мин.
Как ухаживать за орхидеей в домашних условиях после покупки и цветения
Фото Pexels

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