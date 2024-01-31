Как размножить орхидею в домашних условиях: советы для любителей роскошной тропической красавицы

Цветок орхидея — символ женственности, обаяния и роскоши. Это цветок тропиков, хотя произрастает и в полупустынях, и в арктических землях. Он поражает своей разнообразной окраской и формой.

Стало модным украшать орхидеями офис или свой дом. Как размножить орхидею в домашних условиях? Читай о простых и эффективных способах размножения орхидеи с использованием цветоножки, семян или стебля — в нашем материале.

В китайской символике орхидея означает совершенство, гармонию, женскую красоту. Дарят эти цветы в знак особого отношения и это признак прекрасного вкуса. Считается, что орхидея — одно из немногих растений, не вызывающее аллергии. И, по моему собственному опыту, ее преимущественно никогда не выбирают в качестве “жертвы” наши домашние любимцы.

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Общие правила для всех методов размножения

Места срезов следует обрабатывать антисептиком.

Новые насаждения-теплички должны находиться в светлом и теплом месте.

Молодым, укоренившимся побегам нужны регулярные опрыскивания и удобрения. Подкармливают побеги один раз в неделю удобрениями слабой концентрации.

Типы орхидей

Диких видов орхидей насчитывается около 25 000, но все они поделены на два типа:

Моноподиальные. Они обычно имеют один побег с почкой наверху. Растет орхидея вертикально, все ее листья, почки, образуются на стебле и листовых пазухах. Нижние старые листья со временем отмирают. Именно к этому типу относится самая распространенная и неприхотливая орхидея – фаленопсис.

Симподиальные. Развиваются горизонтально, в основе находится корневище, из которого вертикально выходят несколько побегов. Каждый из них имеет почку, формирующуюся в воздушном клубне, где растение хранит запасы влаги и питательных веществ. Дав цветоносы и обеспечив цветение всем необходимым, клубень отмирает. К орхидtам этого типа относятся котлеи, дендробиумы, онцидиумы.

Как размножить орхидею в домашних условиях

Размножение орхидей разных типов происходит по-разному.

Все инструменты для срезов при размножении орхидей должны быть стерильными.

Как размножить орхидею семенами

Этот метод в домашних условиях практически не применяется. Сроки от посадки семян до цветения орхидеи – три года. Семена прорастают только в условиях питательной среды. Это может потребоваться от трех до девяти месяцев. После прорастания семян побег еще три года выращивают в определенных условиях и только после этого высаживают на постоянное место.

Размножение делением розетки

Если в орхидее вырастает новая розетка и у нее появилось не менее трех корней, то ее можно отрезать стерильным ножом и пересадить в новый горшок. Порядок пересадки:

Вытащить растение из горшка, промыть корни.

Отрезать розетку с корнями.

Смазать все срезы зеленкой или древесной золой.

Просушить в течение 5 часов.

Посадить в новый субстрат.

Со временем, когда корни орхидеи разрастаются, ее пересаживают в более просторный сосуд.

Размножение “детками”

Очень часто на цветоножках в орхидее вырастают маленькие “детки”. Срезают их тогда, когда у них вырастут корешки длиной 5 см. Срезать нужно стерильными ножницами на расстоянии 1 см с обеих сторон от “деточки”. Все срезы обработать золой или зеленкой. Подсушить и усадить орхидею в стерильный субстрат для орхидей. После маленькой орхидеи нужен правильный уход — накрыть посаженое растение пластмассовой бутылкой, где температура воздуха будет 22-25°С и высокая влажность. Стимуляторами роста и удобрениями воспользоваться нельзя.

Как размножить орхидею стеблем

За двое суток до разделения поливаем орхидеей. Взрослую орхидею, имеющую 6-8 листочков и воздушные корни, делим на две половины. Нижняя часть должна быть с 2-3 листьями. Смазываем все срезы зеленкой или древесной золой. Срезанную часть просушиваем и сажаем, осторожно запихиваем корни в субстрат. За материнским растением продолжаем тщательно ухаживать за образованием боковых почек, из которых в будущем разовьются новые растения. Через 2-3 года новая орхидея должна стать полноценным цветущим растением.

Как размножить орхидею цветоножкой

После цветения цветоножка отрезается у самого основания. Цветоножку нужно разрезать на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждой части была спящая почка. Все срезы нужно обработать зеленкой или активированным углем. Обработанные черенки кладут в тепличку с влажным мхом — сфагнумом. Температура в тепличке должна быть 25-28 ° C, а также высокая влажность.

Как размножить орхидею — видео

Попробуй размножить свой сад орхидей по нашим подсказкам.

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