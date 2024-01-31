Как размножить орхидею в домашних условиях: советы для любителей роскошной тропической красавицы

Цветок орхидея — символ женственности, обаяния и роскоши. Это цветок тропиков, хотя произрастает и в полупустынях, и в арктических землях. Он поражает своей разнообразной окраской и формой.
Стало модным украшать орхидеями офис или свой дом. Как размножить орхидею в домашних условиях? Читай о простых и эффективных способах размножения орхидеи с использованием цветоножки, семян или стебля — в нашем материале.
В китайской символике орхидея означает совершенство, гармонию, женскую красоту. Дарят эти цветы в знак особого отношения и это признак прекрасного вкуса. Считается, что орхидея — одно из немногих растений, не вызывающее аллергии. И, по моему собственному опыту, ее преимущественно никогда не выбирают в качестве “жертвы” наши домашние любимцы.
Диких видов орхидей насчитывается около 25 000, но все они поделены на два типа:
Фото: Unsplash
Размножение орхидей разных типов происходит по-разному.
Все инструменты для срезов при размножении орхидей должны быть стерильными.
Все инструменты для срезов при размножении орхидей должны быть стерильными.
Этот метод в домашних условиях практически не применяется. Сроки от посадки семян до цветения орхидеи – три года. Семена прорастают только в условиях питательной среды. Это может потребоваться от трех до девяти месяцев. После прорастания семян побег еще три года выращивают в определенных условиях и только после этого высаживают на постоянное место.
Если в орхидее вырастает новая розетка и у нее появилось не менее трех корней, то ее можно отрезать стерильным ножом и пересадить в новый горшок. Порядок пересадки:
Unsplash
Попробуй размножить свой сад орхидей по нашим подсказкам.
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