Як розмножити орхідею в домашніх умовах: поради для любителів розкішної тропічної красуні

Квітка орхідея — символ жіночності, чарівності та розкоші. Це квітка тропіків, хоча росте і в напівпустелях, і в арктичних землях. Вона вражає своїм різноманітним забарвленням та формою.
Стало модним прикрашати орхідеями офіс чи свою оселю. Як розмножити орхідею в домашніх умовах ? Читай про прості та ефективні способи розмноження орхідеї з використанням квітконіжки, насіння або стебла — у нашому матеріалі.
У китайській символіці орхідея означає досконалість, гармонію, жіночу вроду. Дарують ці квіти на знак особливого ставлення і це є ознакою чудового смаку. Вважається, що орхідея — одна з небагатьох рослин, яка не викликає алергії. І, з мого власного досвіду, її переважно ніколи не вибирають як “жертву” наші домашні улюбленці.
Диких видів орхідей налічується близько 25 000, але всі вони поділені на два типи:
Фото: Unsplash
Розмноження орхідей різних типів відбувається по-різному.
Всі інструменти для зрізів при розмноженні орхідей мають бути стерильні.
Всі інструменти для зрізів при розмноженні орхідей мають бути стерильні.
Цей метод в домашніх умовах практично не застосовується. Терміни від посадки насіння до цвітіння орхідеї — три роки. Насіння проростає лиш в умовах живильного середовища. На це може знадобитися від трьох до дев’яти місяців. Після проростання насіння пагін ще три роки вирощують при певних умовах і тільки після цього висаджують на постійне місце.
Якщо в орхідеї виростає нова розетка й у неї з’явилося не менше ніж три корені, то її можна відрізати стерильним ножем і пересадити у новий горщик. Порядок пересадки:
Unsplash
Спробуй розмножити свій сад орхідей за нашими підказками.
А ось ще для тебе матеріал Вікон, як правильно доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно.
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