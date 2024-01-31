Як розмножити орхідею в домашніх умовах: поради для любителів розкішної тропічної красуні

Квітка орхідея — символ жіночності, чарівності та розкоші. Це квітка тропіків, хоча росте і в напівпустелях, і в арктичних землях. Вона вражає своїм різноманітним забарвленням та формою.

Стало модним прикрашати орхідеями офіс чи свою оселю. Як розмножити орхідею в домашніх умовах ? Читай про прості та ефективні способи розмноження орхідеї з використанням квітконіжки, насіння або стебла — у нашому матеріалі.

У китайській символіці орхідея означає досконалість, гармонію, жіночу вроду. Дарують ці квіти на знак особливого ставлення і це є ознакою чудового смаку. Вважається, що орхідея — одна з небагатьох рослин, яка не викликає алергії. І, з мого власного досвіду, її переважно ніколи не вибирають як “жертву” наші домашні улюбленці.

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Загальні правила для всіх методів розмноження

Місця зрізів слід обробляти антисептиком.

Нові насадження-теплички мають перебувати у світлому й теплому місці.

Молодим, вкоріненим пагонам потрібні регулярні обприскування та добрива. Підгодовують пагони один раз на тиждень добривами слабкої концентрації.

Типи орхідей

Диких видів орхідей налічується близько 25 000, але всі вони поділені на два типи:

Моноподіальні. Вони зазвичай мають один пагін із брунькою нагорі. Зростає орхідея вертикально, всі її листя, бруньки, утворюються на стеблі та листових пазухах. Нижнє старе листя згодом відмирає. Саме до цього типу відноситься найпоширеніша і найневибагливіша орхідея — фаленопсис.

Симподіальні. Розвиваються горизонтально, в основі знаходиться кореневище, з якого вертикально виходять кілька пагонів. Кожен з них має бруньку, що формується в повітряну бульбу, де рослина зберігає запаси вологи та поживних речовин. Давши квітконоси та забезпечивши цвітіння всім необхідним, бульба відмирає. До орхідей цього типу належать каттлеї, дендробіуми, онцидіуми.

Як розмножити орхідею в домашніх умовах

Розмноження орхідей різних типів відбувається по-різному.

Всі інструменти для зрізів при розмноженні орхідей мають бути стерильні.

Як розмножити орхідею насінням

Цей метод в домашніх умовах практично не застосовується. Терміни від посадки насіння до цвітіння орхідеї — три роки. Насіння проростає лиш в умовах живильного середовища. На це може знадобитися від трьох до дев’яти місяців. Після проростання насіння пагін ще три роки вирощують при певних умовах і тільки після цього висаджують на постійне місце.

Розмноження поділом розетки

Якщо в орхідеї виростає нова розетка й у неї з’явилося не менше ніж три корені, то її можна відрізати стерильним ножем і пересадити у новий горщик. Порядок пересадки:

Витягнути рослину з горщика, промити коріння. Відрізати розетку з корінням. Змазати всі зрізи зеленкою чи деревним попелом. Просушити упродовж 5 год. Посадити в новий субстрат. З часом, коли коріння орхідеї розростаються, її пересаджують у більш простору посудину.

Розмноження “дітками”

Дуже часто на квітконіжках в орхідеї виростають маленькі “дітки”. Зрізають їх тоді, як у них виростуть корінці довжиною 5 см. Зрізати треба стерильними ножицями на відстані 1 см з обох сторін від “дитинки”. Всі зрізи обробити попелом або зеленкою. Підсушити та посадити орхідею в стерильний субстрат для орхідей. Після того маленькій орхідеї потрібен правильний догляд — накрити посаджену рослину пластмасовою пляшкою, де температура повітря буде 22-25°С і висока вологість. Стимуляторами росту і добривами користуватися не можна.

Як розмножити орхідею стеблом

За дві доби до поділу поливаємо орхідею. Дорослу орхідею, яка має 6-8 листочків та повітряні корені, ділимо на дві половини. Нижня частина має бути з 2-3 листками. Змазуємо всі зрізи зеленкою або деревним попелом. Зрізану частину просушуємо й садимо, обережно запихаючи коріння в субстрат. За материнською рослиною продовжуємо ретельно доглядати до утворення бічних бруньок, з яких в майбутньому розвинуться нові рослини. Через 2-3 роки нова орхідея повинна стати повноцінною квітучою рослиною.

Як розмножити орхідею квітконіжкою

Після цвітіння квітконіжка відрізається біля самої основи. Квітконіжку потрібно розрізати на декілька частин розміром по 3-4 см так, щоб в центрі кожної частини була спляча брунька. Всі зрізи потрібно обробити зеленкою або активованим вугіллям. Оброблені живці кладуть у тепличку з вологим мохом — сфагнумом. Температура у тепличці повинна бути 25-28°C, а також висока вологість.

Як розмножити орхідею — відео

Спробуй розмножити свій сад орхідей за нашими підказками.

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