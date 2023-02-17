Як доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно

Орхідею вважають однією з найпрекрасніших домашніх квітів. Крім цього, рослина цвіте цілий рік і радує нас своєю красою.
Бувають ситуації, коли після покупки орхідеї ми починаємо доглядати за нею, як за звичайним вазоном: поливання раз на тиждень і пересадка раз на кілька років. Але орхідея — рослина дещо вибагливіша. Як доглядати за орхідеєю в горщику — читай у матеріалі.
Видів орхідей існує дуже багато, тому і способів поливу є чимало. Можна вибрати найкращий для тебе метод. Але все ж таки необхідно дотримуватися деяких правил. Наприклад:
Пам’ятай, що в орхідеї, яка постійно стоїть у холоді (біля кондиціонера або на протягу), краще не обприскувати кореневу систему). Вода під час поливу не має потрапляти на листя.
Пам’ятай, що в орхідеї, яка постійно стоїть у холоді (біля кондиціонера або на протягу), краще не обприскувати кореневу систему). Вода під час поливу не має потрапляти на листя.
Орхідея — квітка, яка любить світло. Але під час цвітіння може перебувати у слабше освітлених місцях.
Після відцвітання рослини потрібно ставити квітку в місце, де є багато світла, уникаючи прямих сонячних променів.
Після відцвітання рослини потрібно ставити квітку в місце, де є багато світла, уникаючи прямих сонячних променів.
Інакше квітки та листя орхідеї можуть отримати опіки. Також почне гнити коріння. У приміщенні з орхідеєю краще тримати температуру вдень до 23 °С.
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