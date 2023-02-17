Як доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно

Орхідею вважають однією з найпрекрасніших домашніх квітів. Крім цього, рослина цвіте цілий рік і радує нас своєю красою.

Бувають ситуації, коли після покупки орхідеї ми починаємо доглядати за нею, як за звичайним вазоном: поливання раз на тиждень і пересадка раз на кілька років. Але орхідея — рослина дещо вибагливіша. Як доглядати за орхідеєю в горщику — читай у матеріалі.

Полив орхідеї: температура води та інші моменти

Видів орхідей існує дуже багато, тому і способів поливу є чимало. Можна вибрати найкращий для тебе метод. Але все ж таки необхідно дотримуватися деяких правил. Наприклад:

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Нижній полив. Налий у тазик воду кімнатної температури. Постав туди вазон так, щоб вода не могла дійти до горщика (кілька сантиметрів). Залиш у тазику орхідею на дві – три години. Коріння квітки має натягнути воду. Коли час спливе, вийми його і постав на місце. Воду — злий. Верхній полив. Візьми орхідею і віднеси її у ванну кімнату. Включи дрібний струмінь води. Акуратно полий зверху субстрат, у який посаджена орхідея. Вода витікатиме через отвори в горщику. Тому якщо орхідея вставлена в кашпо, після поливу злий зайву воду. Також цю процедуру можна виконувати над раковиною. Це залежить від розміру квітки. Обприскування з пульверизатора (коріння, яке видно із землі). Це — один із найкращих способів поливу, оскільки насичується саме коренева система.

Пам’ятай, що в орхідеї, яка постійно стоїть у холоді (біля кондиціонера або на протягу), краще не обприскувати кореневу систему). Вода під час поливу не має потрапляти на листя.

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Як доглядати за орхідеєю: пересадка

Квітку можна пересаджувати у будь-яку пору року, але не під час цвітіння. Пересадка для орхідеї — справжній стрес, тому орхідея, найімовірніше, скине свої квіти. Пересаджувати можна тільки в тому разі, коли є змога дістати орхідею з горщика і не зашкодити корінню. Якщо у квітці ти знайшов(-ла) зіпсоване, хворе коріння, то теж пересади орхідею. Так ти зупиниш запущений процес гниття. Субстрат має складатися з кори сосни, моху та вугілля. Для ніжних орхідей краще купувати готовий субстрат. Орхідею краще пересаджувати у прозорий горщик. Найкраще купувати спеціалізовані горщики, які призначені саме для орхідеї. Після того як ти пересадив(-ла) квітку в прозорий горщик, встав її у скляне або пластикове кашпо.

Як доглядати за орхідеєю: температура та світло

Орхідея — квітка, яка любить світло. Але під час цвітіння може перебувати у слабше освітлених місцях.

Після відцвітання рослини потрібно ставити квітку в місце, де є багато світла, уникаючи прямих сонячних променів.

Інакше квітки та листя орхідеї можуть отримати опіки. Також почне гнити коріння. У приміщенні з орхідеєю краще тримати температуру вдень до 23 °С.

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