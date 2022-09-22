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Не проґав правильний момент! Коли збирати врожай гарбуза

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 14:00
Коли прибирати гарбуз із городу: терміни збирання врожаю
Фото: Pexels

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