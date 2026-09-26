Осінь завжди асоціюється з гарбузом. У кафе можна побачити нове меню з гарячими напоями та стравами, у складі яких є цей овоч. На різних ярмарках садівники також демонструють свої найбільші плоди.

Щоб гарбуз був смачним і зберігався довго, потрібно вчасно його зібрати. Ми розповімо, коли прибирати гарбуз.

В Україні цей урожай зазвичай збирають з вересня до листопада, але все залежить від сорту. Є скоростиглі гарбузи, які дозрівають ще в середині серпня, деякі — в середині вересня, інші готові до збору у жовтні.

Треба бути дуже уважним(-ою), коли збираєш урожай. Почнеш рано — гарбуз буде твердим із несмачним м’якушем, пізно — почне швидко гнити.

Як правильно збирати гарбуз

Коли збираєш гарбуз, важливо не відірвати плодоніжку, адже без цього хвостика він швидко згниє. Деякі дачники радять зрізати гарбуз садовими ножицями й залишати хвостик довжиною 3–4 см.

Гарбуз бажано зберігати подалі від інших овочів у картонному або дерев’яному ящику.

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Як зрозуміти, що гарбуз дозрів

Існує кілька простих ознак, за якими можна зрозуміти, що гарбуз готовий до збору:

плодоніжка світла та суха;

шкірка досить щільна і не протикається нігтем;

чітко видно смужки та лінії;

при постукуванні чути глухий звук;

листя в’яне і засихає — це яскрава ознака того, що овоч готовий до збору.

Кожен сорт має свій термін дозрівання. Є скоростиглі гарбузи, які дозрівають приблизно в середині серпня, а також середньостиглі (дозрівають в середині вересня) і пізньостиглі (збирають у жовтні).

Більш пізні сорти, наприклад мускатні гарбузи, зрізають при настанні перших заморозків.

Як прискорити дозрівання гарбуза

Якщо ж тобі не хочеться чекати середини жовтня, коли дозріє гарбуз, можна прискорити цей процес. Насамперед на кущі потрібно обрізати всі маленькі гарбузики, залишити кілька найбільших. Тоді рослина не витрачатиме сили на ріст дрібних плодів.

Також важливо удобрювати гарбуз, робити це можна із серпня.

Ще одна порада — висаджуй овоч із горщикової розсади. Це допоможе прискорити дозрівання врожаю, якщо у твоєму регіоні плоди зріють довго.

Гарбуз — знахідка для господині, він навіть може бути повноцінним десертом. Раніше ми розповідали п’ять способів, як приготувати гарбуз.

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