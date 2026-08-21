Аджика Кобра на зиму — родина скаже: яка смакота, а гості попросять добавки

Аджика Кобра на зиму — точно для тебе, якщо любиш, щоб гостринка була помітною, а сам соус смачним — таким, щоб хотілося намазати на скибку хліба до борщу або подати до на плову чи смаженої картоплі.

Серед безлічі варіантів цього рецепту ми обрали перевірений, з гарними відгуками господинь і дуже апетитний! Сподіваємося, і для тебе він стане частиною кулінарної традиції, і ти повториш його і наступного року!

Аджика кобра: рецепт на зиму

Інгредієнти

2 кг стиглих помідорів

2 кг солодкого болгарського перцю

400 г гострого перцю

400 г часнику

100 г солі

150 г цукру

100 мл 9% оцту

З цієї кількості вийде приблизно 4 літрові банки.

Як приготувати аджику Кобра

Спочатку займися часником. Розділи його на зубчики, залий гарячою водою та залиш на 15–20 хвилин. Після цього лушпиння зніметься набагато легше. Помідори помий, видали плодоніжки та наріж шматочками. У солодкого перцю прибери насіння і перегородки. У гострого просто зріж хвостики. Якщо любиш дуже пекучу аджику, насіння не виймай. Підготовлені овочі та очищений часник пропусти через м’ясорубку із середньою решіткою. Переклади все у велику каструлю та добре перемішай. Постав каструлю на плиту й доведи масу до кипіння. Періодично помішуй, щоб аджика не пригоріла. Коли аджика закипить, додай сіль, цукор та оцет. Знову доведи до кипіння, зменш вогонь і вари приблизно 25–30 хвилин. Орієнтуйся на консистенцію: густа частина почне осідати на дно, а зверху з’явиться прозорий сік. Це означає, що аджика готова. Розклади гарячу масу по сухих стерилізованих банках і закрий прокип’яченими кришками. Перед тим як наповнити банку, добре перемішуй, щоб густа частина не залишалася на дні. Смачного тобі!

А ще поцікався, як приготувати сиру аджику на зиму, яка якнайкраще зберігає смак літа.

Джерело фото: Рinterest.

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