Аджика Кобра на зиму — родина скаже: яка смакота, а гості попросять добавки

Аджика Кобра на зиму — точно для тебе, якщо любиш, щоб гостринка була помітною, а сам соус смачним — таким, щоб хотілося намазати на скибку хліба до борщу або подати до на плову чи смаженої картоплі.
Серед безлічі варіантів цього рецепту ми обрали перевірений, з гарними відгуками господинь і дуже апетитний! Сподіваємося, і для тебе він стане частиною кулінарної традиції, і ти повториш його і наступного року!
Аджика кобра: рецепт на зиму
Інгредієнти
- 2 кг стиглих помідорів
- 2 кг солодкого болгарського перцю
- 400 г гострого перцю
- 400 г часнику
- 100 г солі
- 150 г цукру
- 100 мл 9% оцту
З цієї кількості вийде приблизно 4 літрові банки.
Як приготувати аджику Кобра
- Спочатку займися часником. Розділи його на зубчики, залий гарячою водою та залиш на 15–20 хвилин. Після цього лушпиння зніметься набагато легше.
- Помідори помий, видали плодоніжки та наріж шматочками. У солодкого перцю прибери насіння і перегородки. У гострого просто зріж хвостики. Якщо любиш дуже пекучу аджику, насіння не виймай.
- Підготовлені овочі та очищений часник пропусти через м’ясорубку із середньою решіткою. Переклади все у велику каструлю та добре перемішай.
- Постав каструлю на плиту й доведи масу до кипіння. Періодично помішуй, щоб аджика не пригоріла. Коли аджика закипить, додай сіль, цукор та оцет. Знову доведи до кипіння, зменш вогонь і вари приблизно 25–30 хвилин.
- Орієнтуйся на консистенцію: густа частина почне осідати на дно, а зверху з’явиться прозорий сік. Це означає, що аджика готова.
- Розклади гарячу масу по сухих стерилізованих банках і закрий прокип’яченими кришками. Перед тим як наповнити банку, добре перемішуй, щоб густа частина не залишалася на дні. Смачного тобі!
А ще поцікався, як приготувати сиру аджику на зиму, яка якнайкраще зберігає смак літа.
Джерело фото: Рinterest.
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