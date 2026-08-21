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Сліди болю: в Україні покажуть документальний фільм про сексуальне насильство під час війни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Історії жінок, які пережили сексуальне насильство: в Україні покажуть фільм

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