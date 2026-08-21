Сліди болю: в Україні покажуть документальний фільм про сексуальне насильство під час війни

Сексуальне насильство під час війни — тема, про яку часто воліють мовчати через біль та стигму. Проте режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк вирішили дати цьому болю голос.

У трьох містах України готуються безкоштовні покази документального проєкту Сліди, який розповідає про незламність українських жінок.

Більше ніж кіно: місія проєкту

Як повідомляють автори на офіційній сторінці фільму в Instagram, ці покази є частиною великого адвокаційного туру. Його мета — не просто продемонструвати кадри на екрані, а закликати суспільство та світ до активної боротьби за справедливість. Творці стрічки прагнуть, щоб кожен воєнний злочин Росії був задокументований, а винні — покарані.

Стрічка фокусується на історіях українок, які пройшли через пекло сексуального насильства, пов’язаного з агресією РФ, але знайшли в собі сили жити далі та вимагати правосуддя.

Від жертви до захисниці: історія Ірини Довгань

Однією з ключових постатей фільму стала відома правозахисниця Ірина Довгань. Її власна історія колишньої полоненої свого часу сколихнула світ. Сьогодні Ірина не просто героїня екрана, а активний борець: вона допомагає фіксувати злочини на деокупованих територіях і підтримує інших жінок, які опинилися в подібних обставинах.

Важливою частиною показів стануть дискусії. Після перегляду глядачі зможуть особисто поспілкуватися з режисерками та самими героїнями стрічки. Це унікальна можливість почути правду з перших вуст і зрозуміти, як кожен з нас може допомогти у справі відновлення справедливості.

Дати та локації показів будуть оприлюднені на сторінках проєкту, тож слідкуйте за оновленнями, щоб встигнути зареєструватися.

Також дізнайся про бот для постраждалих від сексуального насилля під час війни.

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