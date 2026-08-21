YouTube Premium підвищив ціну в Україні майже вдвічі: скільки доведеться платити

YouTube Premium підвищив вартість підписки для українських користувачів. Нові ціни вже з’явилися на офіційній сторінці сервісу, і вони відчутно вдарятимуть по гаманцю.

Детально про новий тариф — у матеріалі.

YouTube Premium підвищив тариф

YouTube зазначає, що про підвищення ціни користувачів мають повідомляти електронною поштою щонайменше за 30 днів. Актуальна ціна залежить від країни та відображається в акаунті користувача.

Оприлюднений список містить такі розцінки:

індивідуальний тариф YouTube Premium коштує 179 грн на місяць замість 99 грн

сімейний — 299 грн замість 149 грн

студентський — 109 грн замість 59 грн.

Таким чином, деякі плани подорожчали майже вдвічі.

Для тих, хто не хоче платити майже 200 грн щомісяця, YouTube готує альтернативу — Premium Lite.

Це дешевший варіант підписки, він прибирає рекламу з більшості звичайних відео і дозволяє завантажувати їх і дивитися у фоновому режимі.

Однак реклама може залишатися під час перегляду Shorts, музичних відео, а також під час пошуку та перегляду сторінок.

Є й важливе обмеження: Premium Lite не включає YouTube Music Premium та частину додаткових функцій стандартної підписки.

Поки що Premium Lite офіційно доступний не в усіх країнах, де працює звичайний Premium.

У переліку YouTube Україна наразі є серед країн зі стандартною підпискою.

Але Premium Lite в Україні поки що на стадії запуску.

Тож поки що українським користувачам, які хочуть заощадити, залишається або погодитися на новий тариф, або чекати запуску Premium Lite в Україні.

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