Стиль життя Техно

Криза креативності: чому 20% рекомендацій YouTube перетворилися на “ШІ-слоп”

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Січня 2026, 09:00 3 хв.
Як ШІ-канали заробляють $117 млн на рік на YouTube
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь