Криза креативності: чому 20% рекомендацій YouTube перетворилися на “ШІ-слоп”

Інтернет переживає нову еволюційну кризу. Соціальні мережі та YouTube стрімко заповнюються так званим AI slop — низькоякісним контентом, який створюють нейромережі виключно заради переглядів та рекламних грошей.

За новими даними, ця індустрія вже генерує близько 117 мільйонів доларів на рік, перетворюючи стрічки користувачів на нескінченний потік абсурду.

Дослідження компанії Kapwing, яка проаналізувала 15 000 найпопулярніших YouTube-каналів світу, виявило шокуючу закономірність: понад 20% контенту, який алгоритми пропонують новачкам, — це штучний шлам.

Як ШІ-канали заробляють $117 млн на рік на YouTube

У середовищі медійників з’явився термін brainrot (мозкова гниль). Це категорія відео, де логіка та сюжет відсутні, а картинка створена так, щоб максимально утримувати увагу дитини або втомленого дорослого.

Статистика вражає:

ШІ-канали зібрали понад 63 мільярди переглядів;

На ці сміттєві ресурси підписано понад 221 мільйон користувачів;

Кожен третій відеоролик у рекомендаціях для нових акаунтів потрапляє під визначення низькоякісного ШІ-контенту.

Халк на помідорах та бульдоги в цукерках

Один із найяскравіших прикладів — індійський канал Bandar Apna Dost. Його контент нагадує галюцинацію: антропоморфна мавпа та мускулистий персонаж, схожий на Халка, борються з демонами та літають на гелікоптері, зробленому з гігантських томатів.

Канал уже зібрав 2,4 мільярда переглядів, а його дохід оцінюють у 4,25 мільйона доларів.

Не менш успішним є сінгапурський Pout Frenchie, орієнтований на дітей. Французький бульдог, що їсть кришталеві суші у цукерковому лісі під звуки записаного дитячого сміху, приносить своїм власникам майже 4 мільйони доларів на рік.

В Пакистані ж ШІ використовують для іншого: створюють депресивні ролики про катастрофічні повені з назвами на кшталт Бідна сім’я під заспокійливі звуки дощу. Ці відео набрали 1,3 мільярда переглядів.

Як заробити мільйони на ШІ

За кожним цукерковим лісом стоїть чітко структурована тіньова індустрія. У Telegram, Discord та WhatsApp існують величезні спільноти, де продають курси зі створення слопу (slop).

Там вчать шукати дивні ніші — наприклад, відео з вибухами скороварок на плиті, які зараз надзвичайно популярні.

Журналіст Макс Рід зазначає, що більшість творців такого контенту походять з країн із середнім рівнем доходу та відносно вільним інтернетом.

У списку лідерів — Україна, Індія, Кенія, Нігерія та Бразилія. Для багатьох мешканців цих країн заробіток на YouTube значно перевищує середню зарплату, навіть якщо контент не несе жодної цінності.

Проблема в тому, що для успіху в цій ніші людська креативність більше не потрібна. Платформи Meta та YouTube стали гігантськими машинами для A/B тестування. Творці просто запускають сотні варіантів безглуздих відео, дивляться, які з них зачепили алгоритм, і масштабують їх.

Представники YouTube запевняють, що борються з неавтентичним контентом, проте цифри кажуть про інше. Поки ШІ-шлам приносить мільярди переглядів (і, відповідно, прибуток від реклами самій платформі), він залишатиметься частиною нашого цифрового середовища.

Майбутнє інтернету ризикує перетворитися на нескінченний потік згенерованих машинних галюцинацій, де реальним авторам стає все важче конкурувати з Халком на помідорах.

На жаль, до штучного інтелекту на поговорити та поділитися відчуттями звертаються не тільки мільйони дорослих, а й діти. З мовною моделлю вони діляться переживаннями і болем. Ми розповідали, чому ШІ замінює дітям реальний світ.

