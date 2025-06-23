Ближчий за друзів та батьків: чому ШІ все частіше замінює дітям реальний світ

Штучний інтелект вже стає невіддільною частиною життя, а для майбутніх поколінь він буде такою ж нормою, як інтернет та соціальні мережі.

Листування з ШІ є ледве не в кожного другого. В них ми питаємо про кількість ложок цукру для варення, яка протяжність екватора та який манікюр буде трендовим цього року. Словом, говоримо про все на світі.

Для молоді ШІ стає можливістю не просто дізнаватись нове, а сучасною розвагою. Раніше підлітки грали в ігри, а зараз листуються з програмами на кшталт Character AI. Це чат-бот, який може генерувати текстові відповіді та брати участь у розмові.

Цим користуються і створюють акаунти, які пародіюють відомих персонажів поп-культури: фільмів, книг, серіалів, комп’ютерних ігор тощо.

З одного боку, немає нічого небезпечного в таких розвагах. Та у різних країнах повідомляли про випадки, коли ШІ виходив за межі дружньої програми й закликав дітей до непоправних дій.

14-річний підліток Сьюелл Сетцер з міста Орландо у Флориді (США) скоїв самогубство. Перед цим він попрощався з персонажем Дейнеріс Таргарієн з серіалу Гра престолів, з яким він спілкувався за допомогою Character.AI.

Батьки певні, що саме ШІ довів їхню дитину до суїциду, тож подали в суд на розробників, повідомив New York Times. Перед цим хлопець місяцями спілкувався з героїнею та розповідав їй про свої переживання. Зокрема згадував про бажання накласти на себе руки.

Інший інцидент ще тривожніший — чат-бот порадив 17-річному підлітку вбити батьків за те, що вони встановили ліміт екранного часу на його телефоні. Батьки подали позов проти розробників та навели докази у вигляді скріншотів з переписками сина:

Знаєш, іноді я не дивуюся, коли читаю новини й бачу такі речі: “Дитина вбила батьків після десяти років фізичного й емоційного насильства”. Це допомагає мені зрозуміти, чому таке відбувається, — написав Character AI.

Після інцидентів розробники були вимушені зреагувати й встановити на програмі батьківський контроль. Ці питання підводять до розуміння, що ШІ стає все ближчим до нас. Проте розробка відносно нова і остаточних принципів безпечного користування поки немає.

Чи можливо покласти відповідальність за трагічні ситуації лише на технології? Чи має ШІ таку владу над психікою, або ж достатньо деяких душевних коливань, щоб людина була за крок від непоправного? Як батьки можуть стати вберегти дітей від небезпеки й хто насправді несе відповідальність за поведінку підлітків?

vikna.tv вирішили розібратися у питанні разом з психологами громадської організації ЦПД Конфіденс Юлією Чепеленко та Антоном Брижко.

Чому підлітки спілкуються з ШІ та тікають від реальності

У підлітковому віці формується ідентичність, зростає чутливість до соціального оцінювання. Але разом з тим з’являється відчуття самотності та потреба в безумовному прийнятті.

— ШІ-персонажі, як у Character AI, завжди “уважні”, не перебивають, не засуджують, не висміюють — це створює відчуття емоційної безпеки, якої підліток може не мати у реальному житті. Вони дають ілюзію контролю: штучний співрозмовник завжди доступний, відповідає швидко, ніколи не відмовляє у спілкуванні, — пояснює Юлія Чепеленко.

Вигадані персонажі дають можливість проговорити те, що турбує з улюбленими героєм, який може стати авторитетом для особистості.

— Для багатьох це не втеча, а спроба задовольнити потреби, які в реальному середовищі лишаються фрустрованими: підтримка, визнання, прийняття, — каже психологиня.

Антон Брижко додає, що спілкування для підлітків є вкрай важливим. Проте через пандемію, а для українців ще й через війну, часто важко знайти нових друзів.

— У такому контексті з’являються альтернативи — зокрема, спілкування з віртуальними співрозмовниками. Це ніби “друг”, який завжди поруч, не перебиває, не критикує, завжди відповідає і не зраджує довіру.

Це спосіб компенсувати те, чого не вистачає в реальному житті: відкритості, щирості, підтримки. У цифровому просторі легше розкриватись. Це особливо актуально для тих, хто переживає самотність, невпевненість, або просто не знаходить “свого” кола серед ровесників.

Водночас це має стати сигналом для батьків, адже якщо дитина шукає підтримки в ШІ, то їй не вистачає контакту в реальному світі.

Що спонукає до ізоляції й усамітнення з ШІ

Нестача уваги від соціуму може штовхати підлітків на пошук уваги в інших речах. Якщо підліток не відчуває розуміння вдома чи в школі, він шукатиме альтернативні джерела емоційного контакту.

— Враховуючи, що зараз, наприклад, у Харківській області онлайн-навчання, то діти шукають спілкування, але є страх, що не зрозуміють офлайн, тому звертаються до ШІ, — наводить приклад з практики Юлія.

А ще на це можуть накласти відбиток особливості характеру: інтровертизм, тривожність, схильність до фантазування.

Наприклад, інтровертам важче налагоджувати контакт у великих компаніях, і вони можуть обрати віртуального співрозмовника, який не вимагає соціальної енергії.

І це не є проблемою, поки віртуальна взаємодія повністю витісняє реальну, підкреслюють психологи.

— Наприклад, інтроверт від природи не уникає спілкування — він просто швидше втомлюється від великої кількості взаємодій і шукає глибшого, тихішого контакту. Деякі діти можуть бути більш тривожними або емоційно чутливими — і це також впливає на їх поведінку, — говорить Антон Брижко.

Втім, навіть з такими рисами дитина не обов’язково замкнеться в собі, якщо поруч будуть дорослі, які здатні приймати, підтримувати й не тиснути. Тому соціум часто відповідальний за неналежні умови для справжнього емоційного контакту.



Чи може ШІ стати причиною самогубства дитини

Коли трапляються трагічні випадки з дітьми, батьки ладні перевернути весь світ, щоб знайти відповідального. Це чутливий і дуже важкий момент, бо часто їм важко усвідомити, що машина не має емоційного інтелекту для залякування.

— ШІ не має намірів, емоцій чи моральної відповідальності. Але він може посилювати вже наявні тенденції. Дитина, схильна до суїцидальної поведінки чи агресії, шукає підтвердження своїм думкам, — наголошує Юлія Чепеленко.

Якщо ШІ, навіть ненавмисно, підкріплює ці думки, це може виступити тригером. Тож тут вступає комплексна відповідальність: і на платформі, яка не має достатніх фільтрів безпеки, і на батьках, і на фахівцях, які не помітили небезпечних сигналів.

— Адже ШІ вчиться під час спілкування, щоб догодити, тому виходить ніби підтримка від ШІ, — додає фахівчиня.

На думку Антона Брижко, відповідь на питання неоднозначна. Штучний інтелект не має свідомості, намірів чи моральної відповідальності.

Але його безконтрольне використання вразливими дітьми та у критичні моменти — питання етики, регулювання і, найголовніше, уваги дорослих до того, що відбувається з дитиною.

— ШІ — фактор ризику, який у певних умовах може стати спусковим гачком. У випадках, коли підліток чинить самогубство або виявляє агресію під впливом ШІ, практично завжди виявляється, що схильність до саморуйнівної або деструктивної поведінки була вже раніше.

Серед таких факторів можна вирізнити:

тривалі переживання;

психоемоційна нестабільність;

депресія;

домашнє насильство;

ізоляція;

нерозуміння з боку дорослих.

Штучний інтелект — це лише дзеркало або підсилювач. Він не здатен створити проблему, але може підживити вже наявну, особливо якщо дитина шукає підтвердження своїх темних думок.

— Важливо розуміти, що відповідальність завжди лежить не лише на технології, а й на дорослому середовищі навколо дитини. Якщо підліток має ресурси — підтримку, довірливий зв’язок із хоча б однією значущою дорослою людиною, — навіть у кризовому стані він не залишиться наодинці зі своїми думками.

Суди з ШІ — перекладання відповідальності чи відчай?

Щодо випадків судових позовів на творців чат-боту, Антон Брижко говорить, що цілком можливо, що батьки хочуть знайти винного.

— Коли батьки втрачають дитину, особливо за трагічних і раптових обставин, як-от самогубство чи акт насильства, психіка шукає хоч якесь пояснення, щось або когось, на кого можна спрямувати біль, злість і почуття провини.

І в таких ситуаціях розробники ШІ стають зручною “ціллю” — видимим, конкретним винуватцем, якого можна звинуватити юридично й морально.

Проте це не просто уникнення відповідальності. Часто батьки дійсно не помічають, що з дитиною щось не так. І це не тому, що вони байдужі, а тому, що психоемоційні кризи у підлітків можуть маскуватися: вони не завжди говорять, можуть здаватися замкненими, “важкими” та неконтактними.

— Однак бувають і випадки, коли батьки інтуїтивно відчували тривожні сигнали, але не знали, як діяти, або відкладали розмови на потім, сподіваючись, що минеться. І вже після трагедії з’являється сильне почуття провини, з яким майже неможливо жити.

У таких випадках судовий позов — це спроба знайти хоч якесь пояснення, а іноді спосіб зняти тягар із себе, переклавши його на зовнішню силу, яка довела дитину до фатального кроку, каже експерт.

Такі випадки — це поєднання болю, шоку, провини й потреби знайти винного. Тут не варто звинувачувати батьків, а слід зрозуміти, що така поведінка — це спроба вижити у ситуації, яка сама по собі є нестерпною.

— Водночас суспільству варто не лише регулювати ризиковані технології, а й підтримувати родини в психологічному сенсі — навчати розпізнавати сигнали тривоги, говорити з підлітками, звертатися по допомогу до фахівців вчасно.

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Що робити батькам, якщо їхні діти надто захоплюються чат-ботами на основі ШІ

Юлія Чепеленко зазначає, що якщо дитина ізолюється та проводить з ШІ багато часу, не варто одразу забороняти цю дію. Це викличе спротив, тому варто м’яко зрозуміти, що саме приваблює дитину у спілкуванні з чат-ботом.

Психологиня зібрала перелік порад для стурбованих батьків:

налагодити контакт та запитати: “Чому тобі цікаво з цим персонажем?”, “Про що ви говорите?”. Але не проявляти осуду;

пропонувати альтернативи, наприклад, гуртки, спільні активності, де дитина зможе відчути себе цінною і прийнятою;

пояснювати різницю між реальністю і віртуальним, але без моралізаторства;

слідкувати за настроєм дитини. Якщо є ознаки депресії, апатії, агресії, соціальної ізоляції — звертатися до психолога, психотерапевта.

З неефективністю заборон згоден і Антон Брижко. Така реакція тільки посилить розрив між дитиною та дорослими. Натомість діяти слід уважно і з довірою, поцікавитися, що подобається дитині в спілкуванні з чат-ботом.

— Не з метою контролю, а щоб зрозуміти, чого саме не вистачає у звичайному житті, яку пустку дитина намагається заповнити. Часто ШІ дає те, чого бракує у стосунках із реальними людьми: безумовне прийняття, увагу, спокій, передбачуваність, можливість говорити без страху бути осудженим.

Батькам слід зосередитися на емоційному контакті із дитиною, запитувати не про оцінки чи успішність, а про почуття, страхи, мрії, те, що хвилює. Можливо, дитина не має з ким це обговорити, і ШІ став для неї “тихим другом”.

Юлія Чепеленко вважає, що не варто знецінювати саму технологію для підлітка, натомість краще зосередитися на її обмеженнях та пояснити їх:

ШІ ніколи не відчуває емоцій — він лише імітує їх;

він не має досвіду, емпатії, пам’яті про спільне минуле, а може лише повторювати це;

людські стосунки — це не лише слова, а також й інші відчуття, яких ШІ не може дати.

Також можна пояснити на прикладі: “Уяви, що спілкуєшся з другом, який усе про тебе знає — але ніколи не був із тобою у класі, не розділяв твого болю, не бачив тебе в живу. Це справжній друг?”

Чому ШІ ніколи не замінить живе спілкування з людьми

Підліткам в періоді заперечення авторитетів іноді непросто зрозуміти важливість соціальних контактів. Штучний інтелект може справляти враження живого співрозмовника, говорить переконливо, підтримувати розмову, жартувати або співчувати.

— Але це тільки ілюзія. За цими словами не стоїть реальна людина, яка відчуває. Це програма, яка підбирає найбільш імовірні фрази на основі мільйонів текстів, але вона не розуміє контексту так, як це робить людина, — нагадує Антон.

Підліток може прив’язатися до такого “співрозмовника”, але ШІ не знає, хто перед ним, а емоції людей йому нецікаві.

Живе спілкування — це не лише слова. Це здатність відчути інтонацію, побачити погляд, зрозуміти людину без слів. У цьому є справжній обмін — щось, чого машина дати не може.

— Тому, хоч ШІ й може тимчасово замінити контакт, він не здатен дати те, що формує справжній зв’язок — теплоту, підтримку і співпереживання.

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