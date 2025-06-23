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Ближчий за друзів та батьків: чому ШІ все частіше замінює дітям реальний світ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 08:30
чому підлітки спілкуються з ші,
Фото Unsplash, Pexels

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