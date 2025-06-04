Для тебе Батьківство
Ексклюзив

Мова протесту чи…ні? Чому підлітки слухають російське і що робити батькам

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Червня 2025, 18:00
діти слухають російську музику

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