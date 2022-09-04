Мовне питання у школі: як допомогти дітям. Поради для батьків і вчителів

Сьогодні мовне питання у країні стоїть як ніколи гостро. Усі ті, хто ще донедавна послуговувався російською, зрозуміли: так перемоги не буде. Дорослі активно вивчають державну мову, вводять її у побут та спілкуються між собою.

Але з дітьми ситуація може різнитися: ті, хто змалечку ріс у сім’ї, де російська була мовою спілкування, зараз важко переносять бум українізації.

Дитяча психологиня Катерина Гольцберг дала поради вчителям і батькам, як правильно вирішувати мовні перепони без травми для дитини та як допомогти малечі перейти на українську.

Психологиня впевнена, що всі діти мають розуміти: якщо ти живеш в Україні, то ти мусиш почувати українцем.

Завдання вчителів — допомагати малечі з подоланням мовного бар’єру. Хорошим варіантом буде призначення мовного помічника дитині, що вивчає українську. Головне: помічником має стати такий самий учень, аби діти відчували рівність між собою.

Подібний патронат також може стати й основою для дружби між дітьми, впевнена психологиня.

— Найкраще перехід на українську мову організовувати у напівігровій формі, аби діти не відчували примусу.

Основною проблемою в питанні “перевиховання” на рідну мову часто стають батьки дітей. Особливо це видно у батьківських чатах.

— Важливо, аби й для дітей, і для їхніх сімей в колективах школи існували правила. Тобто, варто проговорювати та прописувати: ми спілкуємося українською мовою, але толерантно ставимося до тих, кому це дається важко.

Потрібно, щоб кожен громадянин України усвідомив: говорити тут українською є необхідністю. Причини бувають різними, але не варто шукати виправдання своєму небажанню переходити на державну. Чому деякі українці не хочуть переходити на українську ми розповідали раніше.

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