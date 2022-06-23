Налаштування гаджетів, читання та спілкування: як комфортно перейти на українську мову

Нині питання мови стало актуальним як ніколи. Українці активно позбуваються усього російського, вже навіть заборонили російську музику у публічних місцях.

Громадяни України самостійно активно переходять на українську мову у повсякденному спілкуванні. Інколи людям, які довго жили в російськомовному середовищі, важко це зробити. Тож ми розкажемо, як полегшити перехід на українську мову.

Кілька дієвих порад дали в Центрі стратегічних комунікацій при МКІП.

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Як перейти з російської на українську

Насамперед треба українізувати свій цифровий простір. Ми щодня користуємося гаджетами, тож якщо налаштуємо їх на українську мову, будемо поступово до неї звикати.

Також можна почати шукати будь-яку інформацію в пошуковій системі українською мовою. Читати новини, художню, освітню літературу.

Не забувай українізувати культурний простір: від відео на YouTube до українських письменників, співаків тощо.

Налаштуй свої соцмережі на користування українською мовою та опублікуй нею кілька дописів.

Також почни спілкуватися українською мовою в робочих діалогах, з друзями тощо. Адже письмово сформувати свої думки на початку буде легше.

Поступово вводь українську мову у своє спілкування: на роботі, в магазині, закладах відпочинку тощо.

Найскладніше — це почати спілкуватися українською з людьми, з якими ти говорив(-ла) російською. Переходь на нашу рідну мову в родинному спілкуванні. Поясни рідним, чому ти хочеш це зробити. Згодом, можливо, вони теж перейдуть на українську.

Також є кілька мобільних застосунків, які можуть допомогти тобі покращити мову. Наприклад, Кобза, в якому можна покращувати мову через гру, або Тлумачний словник української мови, завдяки якому можна збільшити словниковий запас.

Павло Казарін про перехід на українську мову

Багато культурних діячів, артистів, телеведучих теж перейшли на українську мову. Деякі зробили це раніше, у 2014 році, деякі — поступово, деякі — різко й зараз.

Своїм досвідом з нами поділився телеведучий Павло Казарін. Нині він боронить Україну.

— Є таке дуже просте правило: щоб навчитися грати в шахи, треба грати в шахи! Те саме правило працює і з мовою. Якщо ти хочеш навчитися розмовляти українською, треба нею розмовляти.

Ведучий наголошує, що не треба соромитися, якщо ти на початку вимовляєш неправильно наголоси чи забуваєш певне слово.

Насправді люди, які тільки почали переходити з російської на українську, вони прекрасні.

Якщо вам колись зустрінеться людина, яка почне вас виправляти, не звертайте на неї уваги. Не витрачайте на цю людину свої нерви та емоції.

Телеведучий каже, що українська мова — чудова та варта того, щоб нею спілкуватися. Він наголошує: якщо в тебе є натхнення, ти обов’язково знайдеш час для опанування мови.

— У мене на опанування української мови пішов щонайменше рік. Після цього я намагаюся її вдосконалювати. Варто читати книги українською, а також перевести на цю мову свої гаджети. Треба спілкуватися нею навіть із російськомовними людьми. Варто виробити собі таку звичку, й тоді час працюватиме на вас, — каже Павло.

Українська мова — це частинка нас самих. Раніше боєць Павло Вишебаба розповідав про українську мову, наголошуючи, що вона — як оберіг.

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