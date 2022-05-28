Із заходом сонця навіть російськомовні переходять на українську — боєць Павло Вишебаба про мову, як оберіг

Українці добрі та розумні люди. Це не комплімент, а звичайний факт. Однак ці дві, здавалося, переваги часом можуть значно дошкуляти. Зокрема, українці не заперечували, коли інші розмовляли своєю мовою.

Однак наш віковий ворог не лише це використовував, але й направляв проти самих же українців. А тих, хто залишався при своєму — за рідну мову просто знищували.

Боєць Павло Вишебаба пояснив, чому саме зараз важливо розмовляти українською та як це допоможе перемогти ворога.

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Мабуть, кожен знає, що військові, коли переміщаються між позиціями, вдягають на рукав скотч різного кольору, щоб відрізнити — “свій”/чужий. А що ж відбувається вночі?

Скотчу не видно, пристрій нічного бачення і тепловізор не розрізняє кольорів. Що є тим оберегом, який дарує тобі безпеку, щоб випадково не поцілили свої ж?

Таким оберегом є українська мова.

— Тому що навіть ті, хто спілкується російською вдень, переходять із заходом сонця на українську, бо це твоя безпека і твоє життя, – розповідає боєць.

Якщо на тебе вночі хтось йтиме і вимовить “Стой, кто ідьот”, оскільки всі на нервах, то з великою долею ймовірності це буде останнє, що боєць скаже. Тому що ворог близько, і ми це розуміємо, а хто швидший та спритніший — той і виживає.

Коли ми переможемо, ворог теж нікуди не дінеться. Ми його, звичайно, відкинемо за кордон, але нам потрібно вчитись жити поруч із ним. Тому треба вчитися використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога та посилюють Україну.

Ворог все одно буде мріяти нас підкорити. А ми, я впевнений, цього не хочемо.

Таким інструментом цілком може стати українська мова. Наразі російська поєднує нас з супротивником. Ми нікого не окуповуємо, не нападаємо, у нас інший принцип, інші цінності, нікого не катуємо та не гвалтуємо.

Єдине, що у нас спільне з ворогом — це російська мова.

Ми можемо забрати в росіян цей інструмент. Зробити це дуже легко, каже Павло Вишебаба, адже сам це випробував.

Боєць родом з Краматорська, виріс у російськомовній родині, російськомовному місті, навчався у російськомовній школі та 28 років розмовляв російською.

Захотів і перейшов на українську. Це дуже легко, а все інше — відмазки.

— Коли для себе зрозумів, що досить цих відмазок, то просто взяв і перейшов. Думаю, якщо бути чесними з собою, то можна зрозуміти, що це не так вже й складно, – пояснює військовий.

Так, спочатку ти робитимеш помилки, але це все дрібниці у порівнянні з тою звитяжною ціллю, яку ми собі ставимо — збереження нашої держави та життів наших людей і дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з зірок перейшов на українську під час війни.