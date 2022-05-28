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Із заходом сонця навіть російськомовні переходять на українську — боєць Павло Вишебаба про мову, як оберіг

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Травня 2022, 10:00
Павло Вишебаба

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