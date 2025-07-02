Карта бойових дій 2 липня 2025: росіяни посилюють бої на Лиманському напрямку

Карта бойових дій за 2 липня 2025 року — головний текст, який зібрав у собі всі новини з фронту за добу.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російське військове командування модернізує російські полігони, включивши до них мотоциклетні траси, і, як повідомляється, має намір закупити до 200 тис. мотоциклів китайського виробництва для російських військових.

Українські війська просунулися в районі Покровська. Російські війська просунулися в районі Торецька та Новопавлівки.



Оперативна ситуація в Україні станом на 2 липня 2025 року

Генштаб повідомляє про 171 бойове зіткнення протягом доби.

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