Карта бойових дій 2 липня 2025: росіяни посилюють бої на Лиманському напрямку

Карта бойових дій за 2 липня 2025 року — головний текст, який зібрав у собі всі новини з фронту за добу. Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російське військове командування модернізує російські полігони, включивши до них мотоциклетні траси, і, як повідомляється, має намір закупити до 200 тис. мотоциклів китайського виробництва для російських військових. Українські війська просунулися в районі Покровська. Російські війська просунулися в районі Торецька та Новопавлівки. Оперативна ситуація в Україні станом на 2 липня 2025 року Генштаб повідомляє про 171 бойове зіткнення протягом доби. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного. На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька. Читати на тему Скупчення військових і техніки заборонили: Сирський увів нові правила безпеки на полігонах Як підвищуватимуть безпеку військових під час навчань? Читай у матеріалі. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль. На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БпЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів. Карта бойових дій 2 липня Карта бойових дій 2 липня 2025: росіяни посилюють бої на Лиманському напрямку / 12 Фотографій Генштаб У липні Росія намагатиметься атакувати нас не лише на полі бою, а й через інформаційні вкиди. Читай, до чого варто готуватися, у матеріалі. Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Карта бойових дій в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter