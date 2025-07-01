Скупчення військових і техніки заборонили: Сирський увів нові правила безпеки на полігонах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у війську підвищують рівень безпеки. Зокрема планують заборонити скупчення особового складу та техніки, а також розміщувати військових у наметових містечках. Що про це відомо — розповідаємо в матеріалі.

Сирський заборонив скупчення військових і техніки

Нові рішення Сирського стають логічною і давно затребуваною відповіддю на російські удари по українським полігонам, що набули масового характеру. Нагадаємо, росіяни за допомогою розвідувальних дронів вистежують момент шикування чи підготовки українських військових, а після цього завдають удару.

Такі випадки траплялися вже не раз. Одним з останніх був удар по полігону 22 червня, а також 22 травня на Сумщині. Через влучання по скупченнях військових командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий навіть подав у відставку.

Зокрема у повідомленні Сирського від 1 липня 2025 року йдеться, що під час щомісячної службової наради було вирішено посилити безпеку у навчальних центрах.

Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!

У місцях підготовки військових споруджують нові укриття, захисні бліндажі та інші споруди. Для цього залучають додаткові інженерні рішення.

— Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги, — додав Сирський.

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Крім усього, головнокомандувач повідомив про збільшення термінів базової загальної підготовки на два дні. Тепер їх буде 51 день. Дві доби навчань додадуть для опанування протидії ударним БпЛА росіян. Посилять і психологічну підготовку новобранців.

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