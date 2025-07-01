Для тебе Війна в Україні

Скупчення військових і техніки заборонили: Сирський увів нові правила безпеки на полігонах

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Липня 2025, 13:00
скупчення військових і техніки
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