Скопление военных и техники запретили: Сырский ввел новые правила безопасности на полигонах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в армии повышают уровень безопасности. В частности, планируют запретить скопление личного состава и техники, а также размещение военных в палаточных городках. Что об этом известно — рассказываем в материале.

Сырский запретил скопление военных и техники

Новые решения Сырского становятся логичным и давно востребованным ответом на российские удары по украинским полигонам, которые приобрели массовый характер. Напомним, россияне с помощью разведывательных дронов выслеживают момент построения или подготовки украинских военных, а после этого наносят удар.

Такие случаи были уже не раз. Одним из последних был удар по полигону 22 июня, а также 22 мая в Сумской области. Из-за попадания по скоплениям военных командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый даже подал в отставку.

В частности, в сообщении Сырского от 1 июля 2025 года говорится, что во время ежемесячного служебного совещания было решено усилить безопасность в учебных центрах.

Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!

В местах подготовки военных сооружают новые укрытия, защитные блиндажи и другие постройки. Для этого привлекают дополнительные инженерные решения.

— Подчеркнул на обязательном соблюдении требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах, — добавил Сырский.

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Кроме того, главнокомандующий сообщил об увеличении сроков базовой общей подготовки на два дня. Теперь их будет 51 день. Двое суток учений добавят для овладения противодействием ударным БпЛА россиян. Усилят и психологическую подготовку новобранцев.

Раньше мы рассказывали об остановке продвижения врага в Сумской области.

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