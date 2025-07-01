Для тебя Война в Украине

Скопление военных и техники запретили: Сырский ввел новые правила безопасности на полигонах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 июля 2025, 13:00
скопление военных и техники
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