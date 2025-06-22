В воскресенье, 22 июня, Россия нанесла удар по тренировочному полигону ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

К сожалению, уже известно о погибших. Подробности инцидента – в материале vikna.tv.

Удар по полигону ВСУ 22 июня

Как сообщили в Сухопутных войсках, РФ ударила ракетой по полигону одной из механизированных бригад. По состоянию на 19:20 известно о 3 погибших и 11 раненых.

— Информация о погибших сейчас уточняется, — добавили в Командовании Сухопутных войск.

По предварительным данным, Россия применила для удара Искандер-М. Такую информацию в эфире телемарафона Єдині новини озвучил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Он также добавил, что полигон, по которому был нанесен удар — временный. Военные там не находятся постоянно. Объект использовался в учебных целях.

Во время удара, по данным Саранцева, весь личный состав был рассредоточен. Большинство — в укрытии. Среди пострадавших преимущественно военные, которые пренебрегли мерами безопасности.

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В то же время в ВСУ говорят, что благодаря слаженности действий удалось избежать многочисленных потерь личного состава.

Уже создана специальная комиссия в Командовании Сухопутных войск. Она должна выяснить все обстоятельства инцидента.

Отметим, что это не первая атака РФ по полигону Вооруженных Сил Украины. 1 июня Сухопутные войска подтвердили удар россиян по 239 полигону ВСУ. Тогда погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.

После инцидента командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об увольнении. Объяснил решение “личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне”.

Главное фото (иллюстративное): Сухопутные войска ВСУ/Facebook

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