Для тебя Война в Украине

Россия ударила по учебному полигону ВСУ — есть жертвы

Мария Беляева, главный редактор сайта 22 июня 2025, 19:42
удар по полигону ВСУ

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