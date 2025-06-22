Для тебе Війна в Україні

Росія вдарила по навчальному полігону ЗСУ — є жертви

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 22 Червня 2025, 19:42
удар по полігону ЗСУ

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