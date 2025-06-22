У неділю, 22 червня, Росія завдала удару по тренувальному полігону ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

На жаль, вже відомо про загиблих. Подробиці інциденту — в матеріалі vikna.tv.

Удар по полігону ЗСУ 22 червня

Як повідомили у Сухопутних військах, РФ вдарила ракетою по полігону однієї з механізованих бригад. Станом на 20:20 відомо про 3 загиблих та 14 поранених.

— Інформація про загиблих наразі уточнюється, — додали в Командуванні Сухопутних військ.

За попередніми даними, Росія застосувала для удару Іскандер-М. Таку інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини озвучив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Він також додав, що полігон, по якому було завдано удару — тимчасовий. Військові не знаходяться там постійно. Об’єкт використовувався з навчальною метою.

Під час самого удару, за даними Саранцева, весь особовий склад був розосереджений. Більшість — в укритті. Серед потерпілих переважно військові, які знехтували заходами безпеки.

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Водночас у ЗСУ кажуть, що завдяки злагодженості дій вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Наразі вже створена спеціальна комісія у Командуванні Сухопутних військ. Вона має з’ясувати всі обставини інциденту.

Зауважимо, що це не перша атака РФ на полігон Збройних Сил України. Так, 1 червня Сухопутні війська підтвердили удар росіян на 239 полігон ЗСУ. Тоді загинули 12 людей, ще 60 дістали поранення.

Після удару РФ командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення. Пояснив рішення “особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні”.

Головне фото (ілюстративне): Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

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