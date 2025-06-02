Для тебе Війна в Україні

На тлі нової трагедії: Михайло Драпатий залишає посаду командувача Сухопутних військ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Червня 2025, 09:45
драпатий подав у відставку

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