На тлі нової трагедії: Михайло Драпатий залишає посаду командувача Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку, написавши рапорт на звільнення з посади. Про це він 1 червня повідомив у своєму Telegram.

— Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни, — зазначив він.

Михайло Драпатий йде з посади командувача: деталі

Нагадаємо, що 1 червня Сухопутні війська повідомили про російську ракетну атаку на 239 полігон ЗСУ. Внаслідок удару загинуло 12 осіб, ще 60 дістали поранення.

Там наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводили. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з’ясування обставин та причин втрат командуванні Сухопутних військ створило комісію та призначило службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід також надасть повне сприяння роботі правоохоронців.

Після інциденту Драпатий заявив, що як командувачу йому не вдалося забезпечити виконання своїх наказів.

— Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні.

Він додав, що саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки.

Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить, моїх зусиль було недостатньо, — написав Драпатий.

Командувач зазначив, що якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки, то армія приречена, а без особистої відповідальності немає розвитку.

— Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, — живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, — вмирає зсередини, — сказав Драпатий і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Він ініціював перевірку обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення, та наголосив на важливості для командира брати відповідальність за обов’язки.

— Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину.

А чим відомий Драпатий та якими були його досягнення у війську — розповідали раніше.

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