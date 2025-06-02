Для тебя Война в Украине

На фоне новой трагедии Михаил Драпатый покидает пост командующего Сухопутными войсками

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июня 2025, 09:45
драпатый подал в отставку

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