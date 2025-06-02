На фоне новой трагедии Михаил Драпатый покидает пост командующего Сухопутными войсками

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку, написав рапорт на увольнение с должности. Об этом он 1 июня сообщил в своем Telegram.

— Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239 полигоне, в результате которой погибли наши воины, — отметил он.

Михаил Драпатый уходит с должности командующего: детали

Напомним, что 1 июня Сухопутные войска сообщили о российской ракетной атаке на 239 полигон ВСУ. В результате удара погибли 12 человек, еще 60 получили ранения.

Там подчеркнули, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводили. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

Для выяснения обстоятельств и причин потерь командование Сухопутных войск создало комиссию и назначило служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования Схід также окажет полное содействие работе правоохранителей.

После инцидента Драпатый заявил, что в качестве командующего ему не удалось обеспечить выполнение своих приказов.

— Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании.

Он добавил, что именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются, значит моих усилий было недостаточно, — написал Драпатый.

Командующий отметил, что если не делать выводы, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки, то армия обречена, а без личной ответственности нет развития.

— Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри, — сказал Драпатый и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он инициировал проверку обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения, и отметил важность для командира брать ответственность за обязанности.

— Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает за приказ, за ​​решение, за человека.

А чем известен Драпатый и какими были его достижения в армии, рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.