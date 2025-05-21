Война в Украине

Новый скандал в 155-й бригаде — Драпатый назначил срочную проверку

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 мая 2025, 11:30
155 бригада корупция
Фото Facebook
Новый скандал в 155-й бригаде — Драпатый назначил срочную проверку
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