Новый скандал в 155-й бригаде — Драпатый назначил срочную проверку

5 мая сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ разоблачили в коррупции командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области. Ему удалось наладить незаконный заработок на вымышленных боевых выплатах.

Офицер требовал от подчиненных ежемесячные откаты в размере 40 тысяч гривен за начисление повышенных выплат за якобы участие в боевых действиях в течение месяца. На самом деле бойцы не участвовали в боевых действиях такое количество времени, поэтому должны получать доплату только за время пребывания на передовой.

За неуплату командир угрожал военным переводом в пехоту и отправлением на “ноль”. Только в марте он получил почти 1 млн гривен наличными за фиктивные выплаты. Столько же хотел получить и за апрель, но был задержан во время передачи взятки.

Впоследствии Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о и. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Святославе Шумском.

Эту информацию подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады. На ситуацию отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ и лично командующий Михаил Драпатый.

Коррупция в 155-й бригаде: реакция Сухопутных войск

В Сухопутных войсках отметили, что в результате расследования выявили факты коррупции военными должностными лицами, а именно организацию совершения самовольного ухода из части за денежное вознаграждение.

Заместитель командира подразделения, который должен обеспечивать выполнение боевых задач, использовал служебное положение для личной выгоды.

— Позорное поведение не только подрывает доверие к военной службе, но и обесценивает жертвенность и отвагу тех, кто ежедневно защищает Украину на передовой, — добавили в заявлении.

Командование Сухопутных войск пообещало содействовать всестороннему расследованию. После официальных выводов правоохранительные органы примут соответствующие кадровые решения.

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Как Драпатый прокомментировал новый скандал в 155-й бригаде

19 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый назначил дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде. В своем ответе он отметил, что это случилось после публикации материала журналистов.

Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ГБР продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам.

— Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над побратимами, наживается на крови. Расправа будет жесткой, — подытожил Драпатый.

Напомним, что в этом году ДБР уже устраивало проверки в Сухопутных войсках для усиления эффективности работы подразделений.

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