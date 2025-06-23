Сырский объявил об изменениях в работе ТЦК — детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в работе территориальных центров комплектования в ближайшее время произойдут изменения. В настоящее время уже проводятся инспекции и работают комиссии.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, цитирует его Укринформ. Рассказываем подробности реформирования органов мобилизации.

Сырский о реформе в работе ТЦК

Главнокомандующий заявил, что мобилизация не должна шокировать людей. Тем не менее все территориальные центры комплектования должны измениться.

— Определены задачи Президентом Украины — Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, ведется работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли раненые военнослужащие.

Он добавил, что ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускать позорных случаев, происходящих в рамках мобилизации.

— Коррупционеры, нарушители законности в процессе мобилизации должны быть разоблачены. Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей.

По мнению Сырского, продолжение мобилизации является основным источником пополнения личного состава войска, хотя это и непопулярная мера.

— Но ведь в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время, я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК.

Заметим, что ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о многочисленных обращениях из-за действий ТЦК.

Среди действий, которые часто фиксируют со стороны работников, перечисляют физическое насилие, лишение права на юридическую защиту, сокрытие информации, принудительное подписание документов и безосновательные задержки.

Лубинец подытожил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер, поэтому требуют действий на уровне государства.

Ранее директор украинского Хельсинкского союза по правам человека рассказывал, какие права человека может нарушить государство в условиях военного положения.

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