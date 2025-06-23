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Сырский объявил об изменениях в работе ТЦК — детали

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июня 2025, 10:00
сырский тцк
Фото Главнокомандующий ВС Украины

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