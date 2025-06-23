Сирський оголосив про зміни в роботі ТЦК — деталі

Фото Головнокомандувач ЗС України Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у роботі територіальних центрів комплектування найближчим часом відбудуться зміни. Нині вже проводяться інспекції та працюють комісії. Про це він розповів на прес-конференції, цитує його Укрінформ. Розповідаємо деталі реформування органів мобілізації. Сирський про реформу в роботі ТЦК Головнокомандувач заявив, що мобілізація не має бути шоком для людей. Проте всі територіальні центри комплектування повинні змінитися.— Визначено завдання Президентом України — Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення. Він додав, що ТЦК мають виконувати свої обов’язки й не допускати ганебних випадків, які трапляються в рамках мобілізації. — Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників. На думку Сирського, продовження мобілізації є основним джерелом поповнення особового складу війська, хоч це і непопулярний захід. — Але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Читати на тему Громадянські права під тиском: понад 11 тисяч скарг до омбудсмена — що турбує українців Дмитро Лубінець розповів, з яких питань звертаються найчастіше. Зауважимо, що раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець розповів про численні звернення через дії ТЦК. Серед дій, які часто фіксують з боку працівників, перераховують фізичне насильство, позбавлення права на юридичний захист, приховування інформації, примусове підписання документів та безпідставні затримки. Лубінець підсумував, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру, тож вимагають дій на рівні держави. Раніше директор української Гельсінської спілки з прав людини розповідав, які права людини може порушити держава в умовах воєнного стану. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, мобілізація, Олександр Сирський Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter