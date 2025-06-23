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Сирський оголосив про зміни в роботі ТЦК — деталі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 10:00
сирський тцк
Фото Головнокомандувач ЗС України

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