Сирський оголосив про зміни в роботі ТЦК — деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у роботі територіальних центрів комплектування найближчим часом відбудуться зміни. Нині вже проводяться інспекції та працюють комісії.

Про це він розповів на прес-конференції, цитує його Укрінформ. Розповідаємо деталі реформування органів мобілізації.

Сирський про реформу в роботі ТЦК

Головнокомандувач заявив, що мобілізація не має бути шоком для людей. Проте всі територіальні центри комплектування повинні змінитися.

— Визначено завдання Президентом України — Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.

Він додав, що ТЦК мають виконувати свої обов’язки й не допускати ганебних випадків, які трапляються в рамках мобілізації.

— Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників.

На думку Сирського, продовження мобілізації є основним джерелом поповнення особового складу війська, хоч це і непопулярний захід.

— Але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК.

Зауважимо, що раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець розповів про численні звернення через дії ТЦК.

Серед дій, які часто фіксують з боку працівників, перераховують фізичне насильство, позбавлення права на юридичний захист, приховування інформації, примусове підписання документів та безпідставні затримки.

Лубінець підсумував, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру, тож вимагають дій на рівні держави.

Раніше директор української Гельсінської спілки з прав людини розповідав, які права людини може порушити держава в умовах воєнного стану.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.