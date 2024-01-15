Обмеження мають бути встановлені, але за однієї умови: які права людини можуть бути порушені під час війни

Українська Гельсінська спілка була заснована ще у 1988 році, аби захищати права українців. Та як не змінювалися б часи, але потреба у ній завжди була та буде, особливо у воєнні часи.

В ефірі телемарафону Єдині новини виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, які права людини може порушити держава в умовах воєнного стану та чи потрібен нам військовий омбудсмен.

Які права людини може порушити держава під час війни

Недоторканним є право не бути підданим катуванням, жорстокому поводженню, що принижує гідність людини. Відповідно, ми бачили порушення цього права, коли примушували силою, застосовували побиття в ТЦК. Та це не закріплено законом.

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Звісно, обмеження на права в умовах режиму воєнного стану обов’язково накладаються на військовозобов’язаних. Це абсолютне правило, і я думаю, що обмеження на якісь права, скажімо, на право на пересування, має бути встановлене. Але це має бути чітко регламентовано, тобто, ці обмеження мають бути чітко прописані на самому початку.

Зараз нам потрібні реєстри військовозобов’язаних, які будуть чітко визначати весь той мобілізаційний резерв і, відповідно, тих, хто має звільнення або якесь відтермінування від призову в умовах воєнного стану.

Чи потрібен Україні військовий омбудсмен

Військовий омбудсмен однозначно потрібен. Українська Гельсінська спілка займалася цією темою ще з 2017-2018 років. Дуже важливо, що уповноважений з питань прав військовослужбовців або військовий омбудсмен має бути незалежним.

Тобто він повинен мати можливість і сміливість виступати проти того ж самого Міністерства оборони, коли воно порушує права військовослужбовців.

Це має бути така особа, яка не буде боятися, буде авторитетною і зможе відстоювати права військовослужбовців, які порушуються. Зараз це відбувається досить часто. Відповідно, цей інструмент, інститут захисту прав військовослужбовців, повинен мати право на життя.

Інша справа, що він має бути справді незалежним. Наразі в нашій державі створення незалежних органів — велика проблема.

Регулярно порушують права людини наші вороги. Читай, як РФ утримує українських цивільних у полоні та чи існує механізм звільнення.

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