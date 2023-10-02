Здавалися в полон трьома хвилями! Як окупант змусив здатися ЗСУ 11 російських вояк

У Головному управлінні розвідки України розповіли про спецоперацію Бариня. Наші спецпризначенці переконали здатися 28-річного кадрового російського офіцера Даниїла Алфьорова, а він вже вмовив ще 11 своїх співслужбовців піти разом із ним.

Опановував фах військового з дитинства, закінчив військове училище та служив у російській армії на території Дагестану. Кадровий російський військовий Даниїл Алфьоров ще до розв’язання Кремлем повномасштабної війни проти України побачив, що вся велич російського війська залишилась лише на папері. Тож доклав чимало зусиль, аби стати цивільним.

Чоловіка, за його словами, 20 раз арештовувала військова поліція та відкривала кримінальне провадження. Та нестримне бажання розірвати будь-які зв’язки з військом та виїхати за межі Росії не допомогли уникнути мобілізації вже під час повномасштабної війни.

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У березні 2023 року чоловіка викликали у військкомат на допит, де на нього вже чекали представники ФСБ.

Мене, м’яко кажучи, змусили підписати контракт.

І вже влітку цього року Алфьоров через Крим потрапив на південний фронт, на Херсонщину. Втім українські спецслужби спрацювали на випередження та вийшли на лейтенанта через соціальні мережі.

Ставлення командування, відсутність забезпечення, виплат та постійний тиск ЗСУ лише сприяли деморалізації співслужбовців Алфьорова. Тож він не лише погодився врятувати своє життя, але ще й переконав 11 російських армійців здатися в полон. Говорить, що намагався спілкуватись лише з тими, у кого бачив розум в очах.

А ось людожерами чоловік називає тих, хто приїхав в Україну з нестерпним бажанням знущатися, катувати та вбивати. При чому не важливо кого, навіть своїх. Тож тих, кого такий розклад не влаштовував, довго переконувати не довелося.

Здавалися в полон російські армійці трьома хвилями: двічі по четверо та останній раз — троє. Втім масове зникнення бійців з позицій вже почало становити загрозу життю й самого Алфьорова. Тому була здійснена операція контрольованого виводу чоловіка на підконтрольну Україні територію.

11 полонених російських армійців зараз поповнили обмінний фонд. Однак для самого Алфьорова повернення до РФ тепер смертельно небезпечне. І хоч вдома на нього чекають мати та брат, повертатись додому до повалення режиму він не планує. Говорить, що готовий пройти усі перевірки, аби тепер стати на захист України.

Пришвидшити падіння диктаторського режиму може масова здача в полон російських військових. Останні кілька місяців кількість тих, хто цікавиться таким варіантом, зросла. На гарячу лінію програми Хочу жить, яка вже рік як працює в Україні та власне пропонує окупантам здатися в полон, щодня надходять сотні дзвінків.

Водночас невідомо, на що лишається сподіватись українцям у полоні, адже росіяни не дотримуються жодних міжнародних правил та конвенцій. Тому обмінний фонд — завжди необхідний, адже близько 90% українських військовополонених пройшли через катування. Читай, що ще генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про російський полон.

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