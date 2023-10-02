Ексклюзиви

Здавалися в полон трьома хвилями! Як окупант змусив здатися ЗСУ 11 російських вояк

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 02 Жовтня 2023, 21:00

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