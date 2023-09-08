90% українських полонених проходять катування — генпрокурор про жахи полону у РФ

На деокупованих територіях у різних областях України знаходили катівні, де російські військові знущалися з українців. Для окупантів катування як один зі способів ведення війни.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження у російському полоні.

Розслідування російських катувань

За його словами, на всіх деокупованих територіях українська сторона знаходить подібні свідчення, і лише на Херсонщині зафіксовано 11 катівень. А у Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, в яких встановлено понад 700 постраждалих.

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Костін розповів, що вже вдалося ідентифікувати 156 російських військових і представників окупантів, яким оголошені підозри.

Проти 114 підозрюваних направили обвинувальні акти до суду. Ще 35 солдатам РФ винесли вирок за катування і жорстоке поводження як воєнні злочини.

Генпрокурор також поділився історією одного херсонця. Чоловік був власником кав’ярні та допомагав учасникам протестів проти окупації: у кафе надавав, давав пити воду, вмиватися тощо. Росіяни затримали його за сфабрикованими звинуваченнями. Його катували 17 днів, погрожували зґвалтувати дружину й віддати дитину до дитячого будинку. Відпустили лише, коли родина заплатила 100 тис. грн, але перед тим змусили на відео сказати, що ці кошти йдуть на підтримку війни проти України.

— Встановлено понад 160 осіб, які постраждали від рук російських катів. Тисячі інших ще залишаються в російському полоні, — акцентував Костін. Він закликав світ об’єднатися для звільнення українських полонених.

Скільки українців вважаються зниклими за особливих обставин

На пресконференції уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відповів на питання Інтерфакс-Україна та повідомив, що близько 25 тис. громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин. Тобто, бути цивільними заручниками й перебувати в російському полоні.

— Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тис. громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин.

Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список, — сказав він.

Багато російських катівень виявили у Херсоні. Раніше ми розповідали про докази причетності росіян до катувань.

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