Катували електрошокером за кожне українське слово! Історія про російський полон очима 70-річного блогера

Йому 70 років, він усе життя займається відео- та фотозйомкою у невеличких селах. Перші кадри, які зняв під час повномасштабного вторгнення, — колона російської техніки, що заходила в його село Савинці під Балаклією. Говорить, що, на його думку, там було майже 100 видів: БТРи, танки, Гради.

Страху не було, радше обурливо. Що вони тут роблять у мене на землі — в Україні? Я не розумів і досі не розумію.

За свої зйомки Анатолій Гарагатий і потрапив у полон. Донесли на 70-річного блогера, як він сам каже, ті, хто чекав на окупантів. І таких, на жаль, було немало.

Через них наприкінці травня торік за Анатолієм і прийшли працівники ФСБ. Окупанти відібрали тоді в нього всю техніку, диски з архівами, документи.

У катівні він пробув рівно 100 днів. Били руками, ногами, електрошокером. Пан Анатолій у свої 70 пережив вісім допитів.

За кожне українське слово — електрошокер. Отак я вчив російську мову.

Чоловік ділиться, що російські окупанти здебільшого хотіли, щоб він знімав їхню армію, вихваляв їх і показував у себе на каналі.

А я відмовлявся, ясна річ, за що так довго і сидів — більше за всіх. Сидів би вічно, якби 7 вересня не звільнили Балаклію.

За радянських часів працював у комбінаті побуту — робив фото на документи, знімав відео архіви для шкіл. Та після того, як його звільнили з неволі, жахнувся, адже “русскій мір” зруйнував усе, що було дороге серцю.

Вийшовши з полону, зміг посидіти без діла лише кілька днів. Тепер він щодня фільмує нову серію блогу для свого YouTube-каналу.

Про мотивацію працювати далі говорить дуже просто, але зі сльозами на очах.

Річ у тім, що мені соромно передавати ось таку країну своїм дітям.

Зруйнованих будинків у рідному селі Анатолій Гарагатий після полону назнімав уже силу-силенну — їздить навколишніми населеними пунктами, записує інтервʼю.

За ці місяці блогер виклав на своєму каналі вже близько 300 нових серій. Відео — про волонтерів, мешканців сіл, які самотужки зупиняли російські колони, освітян та тих, хто так само вцілів у катівнях.

Пережив російський полон і американський захисник. Читай історію Александра Дрюке про жорстокість окупантів.

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