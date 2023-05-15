Пытали электрошокером за каждое украинское слово! История о российском плену глазами 70-летнего блогера

Ему 70 лет, он всю жизнь занимается видео- и фотосъемкой в небольших селах. Первые кадры, снятые во время полномасштабного вторжения, — колонна российской техники, заходившая в его село Савинцы под Балаклеей. Говорит, что, по его мнению, там было около 100 видов: БТРы, танки, Грады.

Страха не было, скорее возмутительно. Что они здесь делают у меня на земле — в Украине? Я не понимал и до сих пор не понимаю.

За свои съемки Анатолий Гарагатый и попал в плен. Донесли на 70-летнего блогера, как он сам говорит, те, кто ждал оккупантов. И таких, к сожалению, было немало.

Из-за них в конце мая в прошлом году за Анатолием и пришли работники ФСБ. Оккупанты отобрали тогда у него всю технику, диски с архивами, документы.

В плену он пробыл ровно 100 дней. Били руками, ногами, электрошокером. Анатолий в свои 70 пережил восемь допросов.

За каждое украинское слово — электрошокер. Так я учил русский язык.

Мужчина делится, что российские оккупанты в большинстве своем хотели, чтобы он снимал их армию, восхвалял их и показывал у себя на канале.

А я отказывался, конечно, за что так долго и сидел — больше всех. Сидел бы вечно, если бы 7 сентября не освободили Балаклею.

В советское время работал на комбинате быта — делал фото на документы, снимал видеоархивы для школ. Но после того, как его освободили из неволи, ужаснулся, ведь “русский мир” разрушил все, что было дорого сердцу.

Выйдя из плена, смог посидеть без дела всего несколько дней. Теперь он ежедневно снимает новую серию блога для своего YouTube-канала.

О мотивации работать дальше говорит очень просто, но со слезами на глазах.

Дело в том, что мне стыдно передавать такую страну своим детям.

Разрушенных домов в родном селе Анатолий Гарагатый после плена наснимал уже уйму — ездит по окрестным населенным пунктам, записывает интервью.

За эти месяцы блогер выложил на своем канале уже около 300 новых серий. Видео — о волонтерах, жителях сел, которые самостоятельно останавливали российские колонны, педагогов и тех, кто так же уцелел в пыточных.

Пережил российский плен и американский защитник. Читай историю Александра Дрюке о жестокости оккупантов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!