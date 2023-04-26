Стоял под дулами автоматов часами — история водителя, годами эвакуировавшего людей с оккупированных территорий

Сегодня за рулем городского автобуса, а неделю назад выполнял задание военных. 57-летний водитель из Днепра Владимир Урский почти каждый месяц бывает в горячих точках, чтобы помочь ВСУ или вывезти гражданских.

На такой волонтерской работе мужчина с 2014 года. Тогда он забирал из оккупированного Донецка украинских пленных, а в начале полномасштабной войны вместе с коллегами вывозил людей из оккупированных россиянами Мариуполя и Бердянска.

Владимир Урский рассказывает, как уже фактически девять лет подряд его жизнь разделена на гражданскую и военную. В гражданской он водитель городского автобуса, в другой — выполняет задачи военной администрации.

За рулем автобуса Владимир более 30 лет. На первое свое задание в военном деле он поехал еще летом 2014 года, вывезти из оккупированного Донецка наших пленных. Владимир говорит — фото с того времени никаких нет, но впечатлений хватит на всю жизнь.

Вот мы приехали в Донецк, нас там проверяли. Я лично стоял под дулами автоматов часа два или три. И со всех сторон автоматы были направлены на меня.

По словам водителя, наши бойцы были заморенные и обессиленные и очень хотели есть. Но самое главное было — как можно быстрее оттуда выбраться.

Эвакуировал Владимир из Донецкой области и гражданских. Впоследствии задач стало меньше, но в прошлом году с 24 февраля водители днепровских автобусов перешли буквально в постоянную боевую готовность.

Первые полгода в начале войны мы круглосуточно находились на фирме. И постоянно у нас автобусы были на выезде с полными баками, полностью подготовленные. Только сказали — и мы через пять минут уже выезжаем.

В марте 2022-го Владимир в составе гуманитарной колонны из разных городов ездил на оккупированную территорию забирать людей, бежавших из Мариуполя и Бердянска.

Колонна из 70 автобусов ждала людей на трассе несколько дней. Затем с эвакуированными ее еще два дня не выпускали из Васильевки. Владимир вспоминает — беженцев тогда было под 4,5 тысячи. И все хотели есть и пить. Людям помогали местные — давали по 20 буханок хлеба на автобус.

Владимир говорит — на первые гуманитарные миссии ездил еще со своим 32-летним сыном-водителем Артуром. Но уже год он воюет в рядах ВСУ.

Сейчас более 100 водителей городских маршрутов в Днепре помогают военным и гражданским. Еще несколько сотен — стали на защиту страны.

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