Думал, прыгать или нет! Страшные воспоминания после трагедии во многоэтажке Одессы и что со зданием сейчас

Прошел год со страшной трагедии в жилом комплексе Тирас. В Одессе 23 апреля 2022 года российская ракета Ха-101 унесла жизни 7 человек.

Среди которых была и трехмесячная Кира, погибшая вместе с мамой и бабушкой в своем доме. Полсотни квартир были разрушены, почти половина из них уничтожена до основания.

Впрочем, через год многоэтажку восстановили. А выжившие понемногу начали возвращаться в свои дома.

Алексей показывает окна квартиры, в которой когда-то его большая семья была счастлива. Впрочем, пока родной дом вызывает у него совсем другие эмоции. Во время того вражеского обстрела парень был дома сам. От ракетного удара его завалило обломками дома, поднялся пожар. Но парню удалось выжить.

Среди тех, кому удалось остаться в живых в Тираси, Алексей пострадал больше всего. Он получил 20 осколочных ранений и около 20 процентов ожогов тела.

После лечения в Одессе парень проходил реабилитацию в Польше. Но около месяца назад вернулся в родной город. Говорит, дома лучше, но во время воздушных тревог бывает непросто.

Паника сама собой находит, у меня ноги просто подкашиваются. Но сразу спокойнее, когда что-то сбивают и становится тише.

Парень до сих пор проходит реабилитацию. Частично средства выделяет благотворительный проект Заграва. В настоящее время работают над устранением шрамов от ожогов и двигательной активностью пальцев рук.

В общей сложности от удара российской ракеты Х-101 по жилому комплексу Тирас пострадали 18 человек. Семь погибли. Было уничтожено 20 квартир, частично разрушены еще столько же.

Многоэтажку уже почти восстановили – капитальное строительство завершено. Остались только придомовые работы и капитальный ремонт. Впрочем, этого не скажешь о жизни людей, которую вражеский авиаудар сменил навсегда.

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