Люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон: репортаж из больницы и истории людей из Одессы

23 апреля рашистская ракета попала в 16-этажное здание в Одессе. Все произошло среди бела дня, когда большинство жителей отдыхали дома. Пострадали 18 человек, 8 погибли, из них — трехмесячная девочка.

Спасатели больше суток разбирали завалы. Жителей разрушенного подъезда временно отселили. Сейчас здание обследуют эксперты, чтобы понять, можно ли восстановить разрушенные квартиры.

Наша квартира на втором этаже полностью разрушена. Слава богу, что не выгорела полностью, — рассказывает Елена Яценко.

Женщина радуется, что вообще осталась жива. Потому что во время ракетного обстрела их с мужем не было дома, а дочь успела спрятаться в паркинге.

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– Я в шоке, хорошо, что нас дома не было, потому что если бы мы были, обломками нас бы убило, потому что ракета шла со стороны моря. Были бы дома, точно бы в живых не остались, так что слава Богу что живы, — добавила Елена.

Одесситка Вера тоже, к счастью, во время ракетного удара ходила по делам, в квартире остался только кот. Всю ночь она переживала, спасся ли четырехлапый.

Моя квартира на 6-м этаже. Взрывной волной выбило стекла, немного захватило от пожара. Но почти целая. Переживала, что котик остался в квартире. Вот, пришла, забрала, выжил, — рассказала Вера.

В настоящее время десять пострадавших находятся в больнице, у всех ожоги и осколочные ранения, в тяжелом состоянии сейчас пациенты, которые, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

— Все 10 пациентов, госпитализированные в городские учреждения, находятся в стабильном состоянии: кто-то в тяжелом, кто-то средней степени тяжести. Преимущественно осколочные ранения и ожоги, есть и те, кто от пожара прыгнул с высшего этажа на крышу подъезда, — рассказывает директор одесской городской больницы Николай Турчин.

Более суток спасатели разбирали завалы. Людей из разрушенного подъезда временно отселили, кто-то уехал в общежитие, предоставленное горсоветом, большинство жителей поехали к родственникам. Сейчас здание обследуют эксперты, чтобы понять, не повредило ли обломками ракеты несущих конструкций.















— Дом можно спасти и не признавать его аварийным, подчеркну, что необходимо провести сложные работы, кропотливую и серьезную работу, — отмечает заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

Между тем, чтобы почтить память погибших, во время ракетных обстрелов, к дому, где произошла трагедия, люди сносят цветы и детские игрушки.

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Напомним, как только недавно Одесса приютила беженцев с горячих точек Украины.

Фото: Евгений Репенько