Одесса действительно мама: как жители приютили пять семей из горячих точек, ставших беженцами

За время войны в Украине внутренними переселенцами стали более семи миллионов украинцев. Обустраивать жизнь на новом месте им помогают жители тех населенных пунктов, куда двинулись ВПЛ. Одним из таких стал город Одесса.

В Одессе семья приютила 27 беженцев из Херсона, Харьковской области и Донбасса. У семьи Марценюков есть свой хостел в частном секторе, и когда началась война, было решено бесплатно принять вынужденных переселенцев.

Об Анне, которая предоставляет жилье для беженцев бесплатно, семьи узнавали от волонтеров, работающих в штабе на вокзале. Они же помогают беженцам с едой.

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В настоящее время в хостеле проживают пять семей из горячих точек Украины. И все вместе пекут паски для украинских бойцов.

Если ты находишься в зоне боевых действий и тебе необходима помощь, обращайся в Благотворительный волонтерский фонд С Одессой в сердце.

Кстати, если ты до сих пор не нашел(-ла) идеальный рецепт праздничной паски, смотри наши предложения, как испечь непревзойденное пасхальное украшение стола.