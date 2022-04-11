Три рецепта непревзойденных пасок: классическая, творожная и Панеттоне

В канун праздника Пасхи мы подготовили для тебя три рецепта пасок. Выбирай, какой тебе по душе.
Рецептом классического кулича поделилась участница второго сезона МастерШеф Анастасия Кобыляцкая. Он рассчитан на большую семью, однако пропорции можно уменьшить при необходимости в два, а то и три раза.
Понадобится:
Приготовление
Готовые паски укрась по своему вкусу.
Этим рецептом паски поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он легкий в приготовлении и нежный на вкус.
Подавай к праздничному столу охлажденным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Этим рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.
Это уже совсем другой рецепт — без выпекания в духовке и дрожжей. Однако украинцам он хорошо известен.
Творог — еще один непременный атрибут праздника, который должен быть на пасхальном столе.
Укрась паску по вкусу. Ее можно хранить под пленкой в холодильнике 3-4 дня.
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