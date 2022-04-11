Три рецепта непревзойденных пасок: классическая, творожная и Панеттоне

В канун праздника Пасхи мы подготовили для тебя три рецепта пасок. Выбирай, какой тебе по душе.

Классический кулич

Рецептом классического кулича поделилась участница второго сезона МастерШеф Анастасия Кобыляцкая. Он рассчитан на большую семью, однако пропорции можно уменьшить при необходимости в два, а то и три раза.

Понадобится:

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

мука — 3 кг

желтки — 20 шт.

сливочное масло — 750 г

сахар — 1200 г

изюм — 600 г

ваниль

соль

цедра 4 лимонов

сметана — 300 г

свежие дрожжи — 200 г

молоко — 1200 мл

Приготовление

Чтобы приготовить опару, перетри дрожжи с 2–3 ст. л. сахара. Соедини их с 500 мл теплого молока. Добавь муку. Должна получиться консистенция теста, как для оладий. Все перемешай и оставь подниматься в 2–3 раза. Смешай желтки с ложкой сахара. Нагрей молоко с оставшимся сахаром, растопи сливочное масло. Натри цедру лимонов и запарь изюм. Как только опара подойдет, добавь к ней все компоненты. Хорошо вымеси тесто, подливая масло, чтобы оно не забилось. Оставь тесто подойти еще раз. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, обомни его. Смажь формочки для выпекания маслом и выложи тесто на треть формы. Дай подойти куличам на 2/3. Поставь куличи в духовку, разогретую до 150 °С, затем увеличь температуру до 180 °С. Определи готовность по цвету и при помощи деревянной палочки. Готовые паски укрась по своему вкусу.

Кулич Панеттоне

Этим рецептом паски поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он легкий в приготовлении и нежный на вкус.

Понадобится:

мука — 560 г

сухие дрожжи — 1 ст. л

сахар — 110 г

молоко — 120 мл

соль — 0,5 ч. л.

цедра апельсина и лимона

яйца — 4 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л

сливочное масло — 150 г

изюм — 75 г

сушеная клюква — 75 г

черный шоколад — 100 г

Приготовление

Нагрей духовку до 40 °C и выключи (оставь гореть свет). Дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара смешай в небольшой миске. Добавь теплое молоко и перемешивай 5-10 минут до появления пены. В другой миске смешай остаток муки, сахара, цедры и соль. Добавь яйца, смесь дрожжей и ваниль. Тщательно перемешай. Закрой пищевой пленкой и дай отдохнуть в духовке 2-4 часа, пока тесто не вырастет в три раза. Достань тесто и перемешай. Добавляй постепенно сливочное масло. Несколько раз соскреби тесто со стенок. Оно должно быть эластичным и однородным. Добавь сухофрукты и шоколад и перемешай еще раз. Смажь сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложи тесто, сформируй шар и выложи в форму. Сделай надрезы крест-накрест. Смажь верх панеттоне теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, закрой пленкой и дай отдохнуть в теплой духовке, пока не вырастет на 2-3 часа. Достань панеттоне, сними пленку и выпекай в духовке при 175 °С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если панеттоне станет коричневым сверху слишком рано — накрой фольгой.

Подавай к праздничному столу охлажденным.

Читать по теме Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов Три простых рецепта из творога – читай в нашем материале.

Творожная паска

Этим рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Это уже совсем другой рецепт — без выпекания в духовке и дрожжей. Однако украинцам он хорошо известен.

Творог — еще один непременный атрибут праздника, который должен быть на пасхальном столе.

Понадобится:

творог — 300 г

желтки — 3 шт.

сливки 20% — 100 г

сахар — 30 г

сливочное масло — 50 г

белый шоколад — 50 г

изюм или цукаты — 50 г

кокосовая стружка — 1 ст. л.

миндаль — 1 ст. л.

ваниль

Приготовление

Хороши отожми творог, чтобы избавиться от лишней влаги. Творог, сливочное масло, желтки, сахар и сливки смешай в сотейнике и перебей блендером в кремообразную массу. Если нет блендера, предварительно творог перетри через сито. Ставь сотейник на плиту и доводи смесь до появления первых пузырьков, не забудь интенсивно помешивать. Не доводи массу до кипения. Она будет жидкой, это правильно. Добавь белый шоколад и размешай лопаткой до полного растворения. Далее добавь нарезанный изюм, кокосовую стружку, миндаль и ваниль. Форму застели двойным слоем марли (форма должна стоять узким краем вниз). Высыпь теплую смесь и уплотни ее ложкой. Сложи края марли наверх и поставь сверху небольшой пресс — например, 300 г крупы. Оставь в холодильнике на сутки или на ночь.

Укрась паску по вкусу. Ее можно хранить под пленкой в ​​холодильнике 3-4 дня.

Ранее мы рассказывали, чем отличается православная Пасха от католической.