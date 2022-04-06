Паска, вітання, великодній кролик — чим відрізняється святкування Великодня у християн східного та західного обрядів

Незабаром нас усіх чекає світле свято Великодня. Весь світ готується до нього щороку, адже воно приносить надію, що у нас все буде добре.

Великдень (Пасху) святкують усі християни — західного та східного обряду. Проте з деякими відмінностями.

Дата Пасхи

Передусім у християн західного обряду (католиків) та східного (православних) відрізняються дати святкування. Інколи свято припадає на ту саму дату, але здебільшого в західному обряді на тиждень чи два раніше.

У 2022 році Великдень святкують 17 квітня (католики) та 24 квітня (православні).

Так історично склалося, що в Україні проживають християни обох обрядів, тож ми розкажемо тобі про відмінності традицій.

Піст перед Великоднем

Усі християни перед Великоднем мають 40-денний піст. Проте у православних вірян він більш суворий.

Вони не їдять м’яса, яєць, риби та молочних продуктів.

Тим часом у католиків не дозволяється їсти лише м’ясо. А суворого посту люди мають дотримуватися лише в Попільну середу, Страсну п’ятницю та Велику суботу.

Богослужіння

Напередодні Великодня віряни навідують храм, де, за звичаями, опівночі проводять Хресну Дорогу.

Православні священнослужителі влаштовують Хресну Дорогу перед Службою Божою, а католицькі — після. Однак Благодатний вогонь запалюють і ті, і ті представники церков.

Православні віряни в цей день вітаються словами “Христос Воскрес! Воістину Воскрес!” та освячують свій кошик з їжею. Католики ж цього не роблять.

Символи свята

Одним з атрибутів Пасхи є яйце. Християни східного обряду звикли їх розмальовувати, робити писанки та крашанки, а також влаштовувати “бої”.

В західному обряді такі традиції відсутні. Дорослі ховають шоколадні яєчка у різноманітних місцях, а дітвора з радістю біжить їх шукати.

Відбувається “полювання” на великодні яйця, які лишив великодній кролик.

Ще одним символом Великодня у православних вірян є кулич. Проте католики його не випікають. Вони можуть подати до столу солодкі булочки чи торт.

Нині важко дотримуватися посту перед Великоднем, проте можливо. Раніше ми розповідали, як дотримуватися Великого посту в умовах війни.