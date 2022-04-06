Паска, вітання, великодній кролик — чим відрізняється святкування Великодня у християн східного та західного обрядів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 16:00
В чому різниця католицікої та православної Пасхи
Фото: Unsplash

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