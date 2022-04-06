Паски, поздравления, пасхальный кролик — чем отличается празднование Пасхи у христиан восточного и западного обрядов

Вскоре нас всех ждет светлый праздник Пасхи. Весь мир готовится к нему каждый год, ведь он приносит надежду, что у нас все будет хорошо.

Пасху празднуют все христиане — западного и восточного обряда. Однако с некоторыми отличиями.

Дата Пасхи

Прежде всего, у христиан западного обряда (католиков) и восточного (православных) отличаются даты празднования. Иногда праздник приходится на одну дату, но чаще в западном обряде на неделю или две раньше.

В 2022 году Пасху празднуют 17 апреля (католики) и 24 апреля (православные).

Так исторически сложилось, что в Украине проживают христиане обоих обрядов, поэтому расскажем тебе об отличиях традиций.

Пост перед Пасхой

Все христиане перед Пасхой соблюдают 40-дневный пост. Однако у православных верующих он более строгий.

Они не едят мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

Тем временем у католиков не разрешается есть только мясо. А строгий пост люди должны соблюдать только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Богослужение

В канун Пасхи верующие посещают храм, где, согласно обычаям, в полночь проводят Крестный ход.

Православные священнослужители совершают Крестный ход перед Службой Божией, а католические — после. Однако Благодатный огонь зажигают и те, и представители церкви.

Православные верующие в этот день приветствуют друг друга словами: “Христос Воскрес! Воистину Воскрес!” и освящают свою корзину с едой. Католики этого не делают.

Символы праздника

Одним из атрибутов Пасхи является яйцо. Христиане восточного обряда привыкли их разрисовывать, делать писанки и пасхальные яйца, а также устраивать “бои”.

В западном обряде такие традиции отсутствуют. Взрослые прячут шоколадные яички в разных местах, а детишки с радостью бегут их искать.

Происходит “охота” на пасхальные яйца, которые оставил пасхальный кролик.

Еще одним символом Пасхи у православных верующих является пасхальный хлеб (паска). Однако католики его не выпекают. Они могут подать к столу сладкие булочки или торт.

Сейчас трудно соблюдать пост перед Пасхой, но возможно. Ранее мы рассказывали, как соблюдать Великий пост в условиях войны.