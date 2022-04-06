Паски, поздравления, пасхальный кролик — чем отличается празднование Пасхи у христиан восточного и западного обрядов

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 апреля 2022, 16:00
В чому різниця католицікої та православної Пасхи
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