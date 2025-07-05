Цены на квартиры 2025 года: анализ рынка жилья в Украине и советы для покупателей

Юрист по недвижимости Владимир Копоть рассказал для MC.today, что происходит на рынке жилья в Украине, как могут меняться цены и стоит ли вкладывать деньги в недвижимость в 2025 году.

А свежий опрос показал, сколько украинцы готовы тратить на жилье.

Рынок недвижимости сейчас: что изменилось?

Владимир Копоть заметил четыре главных изменения за первое полугодие 2025 года:

Цены растут по-разному.

На западе Украины, где безопаснее, жильё дорожает быстрее.

Например, в Ужгороде и Черновцах однокомнатные квартиры выросли на 16% и 12% соответственно.

В Киеве и других городах западной части страны рост меньше — 4-5%. Даже в Харькове, несмотря на войну, однокомнатные подорожали на 10% — до 22 тысяч долларов.

Это удивляет и показывает либо стойкость людей, либо то, что дешевые варианты всегда найдут своего покупателя.

Рынок привык.

Покупатели и продавцы стали более реально смотреть на цены.

Однокомнатные — лучшие для аренды.

Они пользуются наибольшим спросом.

Продают быстрее.Если раньше квартиру продавали в среднем 80 дней, то сейчас — около 45.

Эксперт считает, что дальше цены будут зависеть от ситуации с безопасностью, восстановления экономики (роста ВВП, инвестиций), государственных программ поддержки (например, ипотека) и возвращения украинцев домой.

Что будет с ценами в конце 2025 года? Три сценария

Владимир Копоть видит три возможных варианта развития событий:

Сравнительная стабилизация и активное восстановление (лучший сценарий). Жилье на западе Украины может подорожать на 10-15%, а в Киеве, Днепре, Одессе – на 8-10%. В прифронтовых зонах цены будут зависеть от военных рисков. Значительное улучшение ситуации с безопасностью. Тогда цены могут вырасти на 15-30%. Ухудшение ситуации (худший сценарий). Рынок может “замереть”, как это было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Покупать или нет? Советы от эксперта

Владимир Копоть советует покупать недвижимость, если:

у тебя есть деньги или ты можешь взять ипотеку, например, под низкий процент от родственников;

ты планируешь сдавать жилье в аренду или сделать ремонт и потом перепродать;

ты выбираешь города с невысокими ценами, которые имеют потенциал роста — Черновцы, Ивано-Франковск или Тернополь.

Однозначно не стоит покупать, если:

ты ждешь, что цены упадут (за два года этого не произошло);

ты покупаешь на эмоциях, потому что “все покупают, и я тоже”.

Сколько украинцы готовы потратить на жилье?

Опрос, проведенный платформой DIM.RIA среди полутора тысяч человек, показал:

Бюджет на покупку жилья уменьшился, а на аренду — наоборот, вырос.

Большинство остается в своих городах, но все больше людей переезжают в более безопасные регионы.

Главные цели покупки: заменить арендованное жилье на собственное (42%) и сменить место жительства (33%).

При выборе собственного жилья самое важное — цена, состояние, размер и расположение.

Наибольший спрос на квартиры на вторичном рынке и частные дома. Наименьший — на смарт-квартиры.

Средний бюджет на покупку — 30-50 тысяч долларов. Он почти не изменился, но меньше людей готовы тратить более 50 тысяч долларов.

Для аренды самые популярные квартиры на вторичном рынке. Большинство ищет жилье до 10 тысяч гривен в месяц, но многие готовы платить до 15 тысяч гривен.

Эти данные показывают, что рынок недвижимости в Украине — сложная штука, на которую влияет и экономика, и, конечно, ситуация с безопасностью.

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