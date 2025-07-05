Ціни на квартири 2025: аналіз ринку житла в Україні та поради для покупців

Юрист з нерухомості Володимир Копоть у нещодавньому відео на YouTube-каналі Monitor.Estate розповів що відбувається на ринку житла в Україні, як можуть змінитися ціни та чи варто вкладати гроші в нерухомість у 2025 році.

А свіже опитування показало, скільки українці готові витрачати на житло.

Ринок нерухомості зараз: що змінилося?

Володимир Копоть помітив чотири головні зміни за перше півріччя 2025 року:

Ціни ростуть по-різному.

На заході України, де безпечніше, житло дорожчає швидше.

Наприклад, в Ужгороді та Чернівцях однокімнатні квартири виросли на 16% та 12%.

У Києві та інших містах західної частини країни зростання менше — 4-5%. Навіть у Харкові, попри війну, однокімнатні подорожчали на 10% — до 22 тисяч доларів.

Це дивує і показує або стійкість людей, або те, що дешеві варіанти завжди знайдуть свого покупця.

Ринок звик.

Покупці та продавці стали більш реально дивитися на ціни.

Однокімнатні — найкращі для оренди.

Вони мають найбільший попит.

Продають швидше. Якщо раніше квартиру продавали в середньому 80 днів, то зараз — близько 45.

Експерт вважає, що далі ціни залежатимуть від ситуації з безпекою, відновлення економіки (росту ВВП, інвестицій), державних програм підтримки (як-от іпотека) та повернення українців додому.

Що буде з цінами наприкінці 2025 року? Три сценарії

Володимир Копоть бачить три можливі варіанти розвитку подій:

Стабілізація та відбудова (найкращий сценарій). Житло на заході України може подорожчати на 10-15%, а в Києві, Дніпрі, Одесі – на 8-10%. У прифронтових зонах ціни будуть залежати від військових ризиків Дуже хороша безпекова ситуація. Тоді ціни можуть зрости на 15-30%. Погіршення ситуації (гірший сценарій). Ринок може “завмерти”, як це було на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Купувати чи ні? Поради від експерта

Володимир Копоть радить купувати нерухомість, якщо:

у тебе є гроші або ти можеш взяти іпотеку, наприклад, під низький відсоток від родичів;

ти плануєш здавати житло в оренду або зробити ремонт і потім перепродати;

ти обираєш міста з невисокими цінами, які мають потенціал росту — Чернівці, Івано-Франківськ або Тернопіль.

Однозначно не варто купувати, якщо:

ти чекаєш, що ціни впадуть (за два роки цього не сталося);

ти купуєш на емоціях, бо “всі купують, і я теж”.

Скільки українці готові витратити на житло?

Опитування, проведене платформою DIM.RIA серед півтори тисячі людей, показало:

Бюджет на покупку житла зменшився, а на оренду — навпаки, зріс.

Більшість залишається у своїх містах, але все більше людей переїжджають у безпечніші регіони.

Головні цілі покупки: замінити орендоване житло на власне (42%) та змінити місце проживання (33%).

При виборі власного житла найважливіше — ціна, стан, розмір та розташування.

Найбільший попит на квартири на вторинному ринку та приватні будинки. Найменший — на смарт-квартири.

Середній бюджет на покупку — 30-50 тисяч доларів. Він майже не змінився, але менше людей готові витрачати понад 50 тисяч доларів.

Для оренди найпопулярніші квартири на вторинному ринку. Більшість шукає житло до 10 тисяч гривень на місяць, але багато хто готовий платити до 15 тисяч гривень.

Ці дані показують, що ринок нерухомості в Україні — складна штука, на яку впливає і економіка, і, звичайно, безпекова ситуація.

Раніше ми пояснювали основні етапи та які документи потрібні для оформлення дарчої угоди.

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