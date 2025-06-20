Для тебе Економія

Як сплатити податок на нерухомість: проста покрокова інструкція

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Червня 2025, 18:15
Як сплатити податок на нерухомість
Фото Unsplash

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