Як сплатити податок на нерухомість: проста покрокова інструкція

Українці мають сплачувати різні податки, зокрема це стосується і нерухомості. Це можна зробити самостійно. Читай у матеріалі, як сплатити податок на нерухомість і що для цього потрібно.

Як сплатити податок на нерухомість

Щороку певні категорії власників житлової й комерційної нерухомості — зокрема квартир, приватних будинків, гаражів, офісів та магазинів — зобов’язані сплачувати податок на нерухоме майно. Проте, якщо площа квартири не перевищує 60 кв. м, а будинку — 120 кв. м, тоді платити не треба.

Щоб перевірити, чи треба тобі сплачувати такий рахунок, вона може скористатися опцією Стан розрахунків з бюджетом в особистому кабінеті платника на сайті ДПС.

Після авторизації (за допомогою електронного підпису КЕП) система покаже всю інформацію про податки, які стосуються певної особи, включно з актуальними реквізитами для оплати.

Також є можливість відразу сплатити по рахунку — через банківську карту або за QR-кодом.

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Як сплатити податок на нерухоме майно:

зайди до приватної частини Електронного кабінету за посиланням;

вибери пункт Стан розрахунків з бюджетом;

обери потрібний варіант зі списку;

введи реквізити платіжного документа;

оплати обраним способом.

Вхід до кабінету можливий лише з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у будь-якого офіційного надавача електронних довірчих послуг.

Є інший спосіб, як це сплатити — за платіжними реквізитами, які Податкова служба, надішле в податковому-повідомленні рішенні (це паперове/електронне нагадування) за місцем реєстрації.

Що таке податок на нерухомість

Це обов’язковий платіж державі за володіння майном. Його розмір визначається з урахуванням площі об’єкта та кадастрової вартості. Нагадування про суму, строк оплати та реквізити надсилаються податковою службою у вигляді податкового повідомлення-рішення — як на папері, так і в електронному вигляді.

Власники мають сплачувати за кожен об’єкт нерухомості окремо. Крім того, наприкінці року фізичні та юридичні особи подають податкову декларацію із зазначенням усіх сплачених сум.

Також варто знати взагалі, кому, скільки й коли платити податок на нерухомість.

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