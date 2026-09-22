Як перевірити податок на нерухомість у 2026 році: де подивитися суму та нарахування

Якщо ти є власником житлової або нежитлової нерухомості в Україні, то маєш сплачувати податок на нерухомість.

Для фізичних осіб його суму розраховує Державна податкова служба України на основі даних про площу та ставку, встановлену місцевою радою.

Водночас для деяких категорій громадян, об’єктів і територій закон передбачає пільги або звільнення від сплати.

Детально про те, як перевірити податок на нерухомість 2026 — у матеріалі Вікон.

Як перевірити податок на нерухомість у 2026 році

У 2026 році власники нерухомості сплачують за 2025 рік, тому для розрахунку береться мінімальна зарплата, встановлена на 1 січня 2025 року — 8 000 грн. Максимальна ставка відповідно становить 120 грн за 1 кв. м (1,5% мінімальної зарплати).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості. Для фізичних осіб суму самостійно визначає Державна податкова служба і надсилає податкове повідомлення-рішення (ППР).

Перевірити, чи є у тебе нарахування, можна онлайн через Електронний кабінет платника ДПС.

Після авторизації потрібно зайти:

ЕК для громадян → Загальна інформація про платника → Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання.

У податковому повідомленні вказують ставку податку, пільги та розраховану суму. Побачити загальний стан своїх розрахунків, переплату або податковий борг можна також у розділі: Стан розрахунків з бюджетом.

Перевірити нарахування можна і через мобільний застосунок Моя податкова.

Як розрахувати податок на нерухомість

Для розрахунку потрібно точно знати загальну площу нерухомості. Але для житла Податковий кодекс передбачає неоподатковувану площу:

квартира або квартири — 60 кв. м;

житловий будинок або будинки — 120 кв. м;

якщо у власності одночасно є квартира та будинок — 180 кв. м.

Загальна формула обчислення податку на нерухомість для квартири виглядає так: (площа квартири − 60 кв. м) × ставка податку = сума податку.

Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, оподатковуються 20 кв. м.

За максимальної ставки для податку за 2025 рік:

20 × 120 грн = 2400 грн.

Якщо квартира має площу до 60 кв. м, податок не нараховується. Для будинку аналогічно не оподатковуються перші 120 кв. м.

Але 120 грн за квадратний метр — це не фіксована ставка для всієї України. Це максимальна ставка. Конкретний розмір встановлює місцева рада залежно від населеного пункту, типу нерухомості та зональності. Тому для точного розрахунку потрібно знати ставку саме твоєї громади.

Є ще одна важлива норма. Якщо у власності є квартира площею понад 300 кв. м або житловий будинок понад 500 кв. м, до розрахованого податку додається 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт.

Перевірити ставки можна на порталі ДПС у розділі ставок місцевих податків і зборів.

Коли потрібно платити податок на нерухомість у 2026 році і хто звільнений від сплати

Податкове повідомлення за 2025 рік податкова повинна була надіслати до 1 липня 2026 року. Після його отримання ти маєш 60 календарних днів, щоб сплатити вказану там суму.

Якщо повідомлення прийшло в електронний кабінет, воно також вважається врученим.

Окремі правила існують для нерухомості, яка знаходиться на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації.

Також звільняються від оподаткування знищені і певні категорії пошкоджених внаслідок війни об’єктів, якщо дані про них внесені до державного Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

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