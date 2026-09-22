Для тебе Економія

Як перевірити податок на нерухомість у 2026 році: де подивитися суму та нарахування

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
де подивитися податок на нерухомість
Фото Pexels

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