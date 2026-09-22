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Як перевірити рахунок на Київстар, Vodafone та lifecell: усі способи

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 17:00 4 хв.
Как проверить счет на Киевстар, Vodafone и lifecell: все способы
Фото Pexels

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