Як перевірити рахунок на Київстар, Vodafone та lifecell: усі способи

Перевірити баланс мобільного рахунку можна за кілька секунд — для цього не обов’язково заходити на сайт оператора чи телефонувати в службу підтримки. Найпростіший спосіб — набрати спеціальну USSD-комбінацію на телефоні.

Розповідаємо, як перевірити рахунок на телефоні, якщо ти користуєтеся Київстар, Vodafone або lifecell, а також що робити, якщо перебуваєте за кордоном.

Як перевірити рахунок на Київстар

Абонентам Київстар для перевірки мобільного рахунку достатньо набрати на телефоні *111# та натиснути кнопку виклику. Після цього на екрані з’явиться інформація про баланс. .

Окремо можна перевірити залишок хвилин, мегабайтів та SMS. Для цього потрібно набрати *112#.

Ще один варіант — відкрити застосунок Мій Київстар, де можна переглянути баланс та іншу інформацію про номер.

Як перевірити рахунок на Vodafone

Для абонентів Vodafone код залежить від форми обслуговування.

Якщо у вас передплата, для перевірки балансу потрібно набрати:

*101# — перевірка рахунку.

Для контрактних клієнтів використовується інша комбінація:

*110*10# — перевірка рахунку.

Ці USSD-коди Vodafone вказує у власному переліку корисних команд.

Тож, як перевірити рахунок на Vodafone, залежить від того, чи користуєтеся ви передплатою або контрактом.

Залишок хвилин та інтернету також можна перевірити за допомогою USSD-запиту. Для передплати це *101*4#, а для контракту — *110*20#.

Переглянути інформацію про рахунок можна і в застосунку My Vodafone.

Як перевірити рахунок на lifecell

Абонентам lifecell для перевірки балансу потрібно набрати:

*111# — перевірка рахунку.

Щоб дізнатися залишок послуг за тарифним планом, зокрема доступних хвилин та інтернету, використовується команда:

*121#.

Отже, якщо потрібно швидко зрозуміти, як перевірити рахунок на lifecell, достатньо набрати *111# і натиснути кнопку виклику.

Перевірити інформацію про свій номер також можна через мобільний застосунок lifecell.

Як перевірити мобільний рахунок за кілька секунд

Найзручніше використовувати USSD-коди, адже для цього не потрібен мобільний інтернет. Достатньо відкрити набір номера, ввести відповідну комбінацію та натиснути кнопку виклику.

Коротко:

Київстар — *111#;

Vodafone передплата — *101#;

Vodafone контракт — *110*10#;

lifecell — *111#.

Як перевірити, скільки грошей на мобільному рахунку

Щоб дізнатися, як перевірити скільки грошей на мобільному рахунку, не потрібно чекати SMS після поповнення. Баланс можна перевірити в будь-який момент за допомогою USSD-запиту.

Для Київстар це *111#, для Vodafone передплати — *101#, для контракту Vodafone — *110*10#, а для lifecell — *111#.

Водночас варто враховувати, що баланс і залишок пакетних послуг — це не завжди одне й те саме. Окремі команди дозволяють перевірити доступні хвилини, гігабайти та SMS.

Як перевірити рахунок за кордоном

Перевірити рахунок можна і під час перебування за кордоном, але доступність окремих USSD-команд може залежати від умов роумінгу та мережі, до якої підключився телефон.

У lifecell для роумінгу офіційно вказана команда *111# для перевірки рахунку, а *121# — для перевірки залишку послуг за тарифним планом.

Для Київстар у роумінгу також доступна перевірка рахунку, а оператор зазначає окремий номер для безкоштовного зв’язку з-за кордону: +380 67 466 04 66.

У Vodafone баланс у роумінгу можна перевірити за тими самими основними командами: *101# для передплати та *110*10# для контракту.

Якщо USSD-запит не спрацьовує, альтернативою може стати мобільний застосунок оператора. Однак для його використання знадобиться доступ до інтернету.

Що робити, якщо код не працює

Якщо після введення комбінації інформація про баланс не з’являється, варто перевірити, чи правильно набраний код і чи є телефон у мережі оператора.

Також можна скористатися офіційним мобільним застосунком або звернутися до служби підтримки. Наприклад, у Київстар для зв’язку з оператором із мобільного номера доступний номер 466, а з інших мереж — 0 800 300 466.

Таким чином, як перевірити рахунок на телефоні — питання, яке вирішується буквально за кілька секунд. Головне — знати свого мобільного оператора та відповідну USSD-комбінацію.

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