Мобільний зв’язок без перешкод: влада ухвалила нові рішення у зв’язку з графіками відключень

На Ставці Верховного Головнокомандувача відбулося засідання, присвячене розвитку українських далекобійних спроможностей та посиленню захисту енергетичної інфраструктури. Участь в обговоренні взяли виробники зброї та військові експерти, які проаналізували поточні результати та окреслили плани на майбутнє.

Розвиток озброєння та мобільний зв’язок — деталі засідання

Учасники засідання заслухали доповіді щодо російських атак на енергетичні об’єкти та стійкості систем мобільного зв’язку. Обговорено пріоритети захисту інфраструктури, а також конкретні напрями співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО).

Серед ключових рішень — підтримка ініціативи щодо збільшення кількості базових станцій з аварійним живленням та перерозподілу резервних джерел енергії з акцентом на прифронтові території.

Також під час зустрічі, повідомляє Рустем Умєров, детально розглянули результати бойового застосування засобів далекого ураження. Експерти оцінили виконані завдання та визначили напрями для вдосконалення. Як повідомляється, географія далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися, що свідчить про стратегічний акцент на посиленні наступальних можливостей України.

Працюємо над системним посиленням наших оборонних можливостей, — підкреслив Умєров.

Окрема увага була приділена виконанню контрактів на 2025 рік та планам на 2026-2028 роки. Довгострокові угоди з виробниками забезпечують стабільне завантаження підприємств, перехід до серійного виробництва та прогнозованість постачань у військо. Для підвищення ефективності оперативного планування підприємствам доручено узгоджувати щотижневі графіки надходжень озброєння.

