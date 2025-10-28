Мобильная связь без преград: власти приняли новые решения в связи с графиками отключений

На Ставке Верховного Главнокомандующего состоялось заседание, посвященное развитию украинских дальнобойных возможностей и усилению защиты энергетической инфраструктуры. В обсуждении приняли участие производители оружия и военные эксперты, которые проанализировали текущие результаты и очертили планы.

Развитие вооружения и мобильная связь — детали заседания

Участники заседания заслушали доклады по российским атакам на энергетические объекты и устойчивости систем мобильной связи. Оговорены приоритеты защиты инфраструктуры, а также конкретные направления сотрудничества с международными партнерами для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО).

Среди ключевых решений — поддержка инициативы по увеличению количества базовых станций с аварийным питанием и перераспределению резервных источников энергии с акцентом на прифронтовые территории.

Также во время встречи, сообщает Рустем Умеров, подробно рассмотрели результаты боевого применения средств дальнего поражения. Эксперты оценили выполненные задачи и определили направления для усовершенствования. Как сообщается, география дальнобойных ударов по территории агрессора будет расширяться, что свидетельствует о стратегическом акценте на усилении наступательных возможностей Украины.

Работаем над системным усилением наших оборонных возможностей, — подчеркнул Умеров.

Отдельное внимание было уделено выполнению контрактов на 2025 год и планам на 2026-2028 годы. Долгосрочные соглашения с производителями обеспечивают стабильную загрузку предприятий, переход к серийному производству и прогнозируемость поставок в войска. Для повышения эффективности оперативного планирования предприятиям поручено согласовывать еженедельные графики вооружений.

