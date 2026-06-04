В Одессе один из самых уютных и любимых уголков города сменил свой паспорт — теперь вместо имени пролетарского писателя парк носит имя мирового классика юмора и приключений.

Если ты до сих пор ищешь в сети, как сейчас называется парк Горького в Одессе, то у нас для вас свежие новости: отныне это Парк культуры и отдыха имени Марка Твена. Это название выбрали не случайно — за него проголосовали сами одесситы в ходе электронного опроса.

Таким образом город почтил память американского писателя, который посетил Одессу в 1867 году и был настолько впечатлен, что посвятил ей яркие строки в своих произведениях.

От стрельбища до дендропарка: история создания

История этой локации намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Мало кто знает, что на месте парка раньше был пустырь — так называемое Стрельбищное поле.

Закладка зеленой зоны началась еще в 1961 году, а само строительство продолжалось более десяти лет. Торжественное открытие состоялось в октябре 1973 года, однако официальный статус объекта был утвержден только в 1977-м.

Настоящей легендой 80-х годов стал самолет Ту-104, установленный посреди аллеи. В его фюзеляже обустроили уникальное детское кафе и кинотеатр, которые просуществовали более десяти лет. Несмотря на то что самолет сгорел в 90-х, он навсегда остался в памяти поколений как главный символ парка.

Парк Горького в Одессе: где искать обновленную локацию

Согласно официальным документам о переименовании, объект расположен в Киевском районе. Это уникальная для города зона отдыха, так как это единственный парк, который полностью имеет ограждение по всему периметру.

Если тебе нужен точный адрес парка Горького, то ориентируйтесь на улицу Евгения Танцюры, 17 (бывшая Терешковой). Сама же территория находится на углу улиц Академика Глушко и Ицхака Рабина.

Где находится парк Горького в Одессе и чем интересно его новое название / 3 Фотографии

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Что интересного предлагает Парк горького

Парк Марка Твена — это не просто зеленая зона, а настоящий дендропарк под открытым небом. Здесь высажено более 6 тысяч деревьев, среди которых можно встретить роскошные голубые ели, крымские сосны и вековые дубы.

А ландшафт дополняют 5 тысяч декоративных кустов — от жасмина до сирени.

Если тебя интересует, где в парке находится эпицентр развлечений, то направляйся в центральную часть. Там тебя ждут:

Величественный фонтан с компьютерным управлением;

Современные веревочные парки и спортивные площадки для активного отдыха;

Легендарные детские электромобили, на которых каталось не одно поколение одесситов;

Огромный ледовый каток, который становится главной точкой притяжения зимой.

Отдельного внимания заслуживают исторические интересности. Многие до сих пор помнят, где находится парк горького в Одессе именно благодаря легендарному самолету Ту-104.

В 80-х годах в нем работало уникальное детское кафе и кинотеатр. Хотя самолета уже давно нет, парк сохранил свою магию и сегодня стал еще более комфортным: появились зоны для выгула собак, новые кафе и деревянные скульптуры сказочных героев.

Итак, записывай парк Горького новое название — парк имени Марка Твена. Это прекрасное место, где европейский уют сочетается с богатой историей Одессы.

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