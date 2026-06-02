Ракета Циркон: характеристики, дальность и цена гиперзвукового оружия

Пока кто-то отдает большую часть своих заработков на то, чтобы помочь другим, российские оккупанты продолжают тратить деньги на убийства мирных украинцев, в частности разрабатывая новые ракеты Циркон.

Не забывают захватчики и о пропаганде, пытаясь запугать весь мир своими разработками, которым “аналогов нет”.

Насколько это правда, знать могут только военные, но быть в курсе, что имеется в арсенале врага, не помешает никому.

Что такое ракета Циркон

Циркон — российская противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, предназначенная для поражения кораблей и наземных объектов.

Носителем ракеты Циркон считается фрегат Адмирал Горшков, но она также может размещаться и на подлодках, согласно заявлениям оккупантов.

С 2011 года находится на этапе разработки, а с 2020 года — испытаний у российских захватчиков. 4 января 2023 года фрегат Адмирал Горшков глава Кремля отправил на испытания.

Какая цена ракеты Циркон

Аналитики отмечают, что оценить стоимость одной ракеты 3М22 «Циркон» достаточно сложно. Если учитывать расходы на её разработку и распределить их на количество произведённых ракет, то цена каждой единицы может оказаться чрезвычайно высокой.

Для сравнения эксперты приводят американскую экспериментальную гиперзвуковую ракету X-51A Waverider, стоимость которой оценивалась в 11–20 миллионов долларов за единицу, тогда как общая стоимость программы составляла около 200 миллионов долларов и включала четыре испытательных запуска.

На основе такого сравнения аналитики предполагают, что:

В современных условиях себестоимость одной ракеты Циркон для России может составлять около 10 миллионов долларов или больше.

Если же дополнительно учитывать расходы на разработку, распределённые на количество произведённых ракет, то фактическая стоимость каждого Циркона может достигать значительно более высоких, почти астрономических сумм.

Характеристики гиперзвуковой ракеты Циркон

Российское руководство неоднократно выдвигало заявления, что ракета Циркон является новейшим вооружением. Раздавались и любимые фразы россиян относительно “аналогов нет”.

Также оккупанты заявляют, что перехватить их разработку не под силу ни одной установке ПВО.

Запуск ракеты осуществляется по так называемому принципу минометного старта.

Минометный старт — это способ запуска ракеты, во время которого ракета выбрасывается из пусковой установки или ТПК (транспортно-пускового контейнера) вследствие давления, создаваемого в замкнутом объеме каким-либо источником, расположенным вне ракеты.

Таким источником может служить, например, пороховый аккумулятор давления (ПАД) или парогазогенератор. Двигатель ракеты при этом запускается уже после того, как ракета выйдет из пусковой установки.

Высота полета 30-40 км на маршевом участке, на терминальном участке за счет пикирования кратковременный разгон до 7,5 М, ближе к земле за счет сопротивления воздуху скорость падает до 4,5 М.

Неизвестно, стоит ли верить агрессору, помешанному на пропаганде, в вопросах его вооружения. Однако знать заявленные характеристики и держать ПВО наготове никогда не будет лишним, поскольку война продолжается, и нам остается только продолжать борьбу.

А вот руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий в комментарии Суспільному рассказал, что по результатам экспертизы обломков Циркона, который все же удалось сбить украинским силам ПВО, боевую задачу указанная ракета не выполняет.

Все характеристики “супер”, “гипер” — это только слова. А на самом деле, к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда, куда следует, выполняет не ту работу, для которой приспособлена.

Характеристики ракеты Циркон

ракета имеет воздушно-ракетный двигатель

способна маневрировать

длина ракеты — 8-9,5 метров

вес боевой части — 300-400 килограммов

высота полета — 30-40 километров.

дальность полета — от 450 км до 1000 км

может развивать скорость — до 9 Маха (около 2700 м/с)

Раньше мы рассказывали о разработке собственной украинской баллистической ракеты — это меняет правила игры.

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