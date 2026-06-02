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Ракета Циркон: характеристики, дальность и цена гиперзвукового оружия

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 02 июня 2026, 11:35 4 мин.
ракета циркон характеристики
Фото Unsplash

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