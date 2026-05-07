Зеленый тариф 2026: актуальная цена за кВт·ч и условия подключения

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ №2263 от 30 декабря 2025 года, с 1 января 2026 года в Украине начали действовать обновлённые зелёные тарифы для электроэнергии, которую производят частные домохозяйства.

Зелёный тариф 2026 — условия

Для солнечных электростанций мощностью до 30 кВт зелёный тариф определяется в зависимости от года ввода в эксплуатацию.

Самые высокие выплаты сохраняются для более старых объектов (2013–2014 годы), тогда как для новых установок, вводимых в период 2026–2029 годов, установлен минимальный уровень — 587,68 коп./кВт·ч без НДС.

В тарифах предусмотрено постепенное снижение выплат для более новых СЭС.

Для частных ветровых установок до 30 кВт, введённых в эксплуатацию в 2015–2019 годах, зелёный тариф зафиксирован на уровне 574,39 коп./кВт·ч без НДС.

Для новых ветровых установок до 50 кВт (2026–2029 годов) установлена более низкая ставка — 460,04 коп./кВт·ч без НДС.

Комбинированные ветро-солнечные системы той же мощности (до 50 кВт) в 2026–2029 годах будут получать 526,52 коп./кВт·ч без НДС, при этом размер выплат также зависит от года ввода объекта в эксплуатацию из-за применения понижающих коэффициентов.

Зелёный тариф 2026 — как подключить

Зелёный тариф в Украине предполагает денежные выплаты от государства, которое выкупает электроэнергию, произведённую частными домохозяйствами из возобновляемых источников. Таких как солнечные или ветровые установки.

Чтобы начать продавать электроэнергию по зелёному тарифу, необходимо установить собственную генерирующую установку — чаще всего это солнечная электростанция на крыше частного дома мощностью до 30 кВт.

Оснастить систему специальным двунаправленным счётчиком, который отдельно фиксирует потреблённую электроэнергию и ту, которая передаётся в сеть.

Следующий шаг — заключение договора с поставщиком универсальных услуг, который фактически покупает избыточную электроэнергию по установленному зелёному тарифу.

После оформления всех документов и запуска системы домохозяйство начинает работать в двух режимах: часть электроэнергии оно потребляет для собственных нужд, а излишек автоматически передаётся в сеть.

Этот излишек учитывается и ежемесячно или ежеквартально оплачивается по тарифу, который зависит от года ввода станции в эксплуатацию.

