Непогода в Украине: погибли три человека, сотни населенных пунктов — без света

По официальным данным Министра внутренних дел Игоря Клименко, подразделения системы МВД в настоящее время работают в режиме ликвидации последствий масштабного шторма, охватившего 19 регионов страны.

Как отмечает глава министерства, шквальный ветер стал причиной значительных разрушений в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях, где зафиксировано больше всего повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры.

Трагические последствия и пострадавшие: отчеты ГСЧС

Согласно обновленной информации от ГСЧС Украины, из-за сложных погодных условий в государстве погибли три человека. Трагедии произошли в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. В частности, в Черкассах зафиксирован случай падения дерева на квадроцикл во время движения.

— В результате непогоды погибли 3 человека в Черкасской, Закарпатской и Запорожской областях. Также пострадали 2 человека, в том числе 1 ребенок. Обесточено 1867 населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Спасатели и полиция также сообщают о восьми травмированных лицах, среди которых есть ребенок (случай в Полтаве).

В Запорожье, по словам Игоря Клименко, стихия едва не привела к массовому травмированию: ветер повредил крышу здания концертного зала прямо во время выступления артиста. Сотрудники ГСЧС оперативно демонтировали аварийные плиты, чтобы обезопасить зрителей.

Ситуация в энергосистеме: данные Минэнерго

Как сообщает Министерство энергетики Украины, по состоянию на утро 27 апреля без электроснабжения остается более 700 населенных пунктов.

Энергетики подчеркивают, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на опасные порывы ветра. Кроме стихии, на ситуацию влияют и вражеские обстрелы инфраструктуры в прифронтовых зонах. На данный момент ограничений потребления не прогнозируется, однако специалисты Минэнерго просят граждан по возможности экономно использовать электричество с 18:00 до 22:00.

Оперативная работа служб и прогноз

Непогода в Украине, последствия которой сейчас устраняют более 1100 спасателей, заставила полицию усилить патрулирование. По информации МВД, правоохранители обеспечивают объезды на заблокированных участках дорог, где продолжается распил поваленных деревьев.

Общая статистика работ (по состоянию на утро):

Осуществлено более 400 выездов подразделений ГСЧС.

Привлечено более 260 единиц специальной техники.

Восстановлено движение на большинстве магистральных автодорог.

По прогнозам синоптиков и предупреждению МВД, сегодня на большей части территории Украины сохранятся опасные порывы ветра (желтый уровень опасности). Граждан призывают избегать пребывания под старыми деревьями и рекламными конструкциями.

Главное фото: Игорь Клименко.

