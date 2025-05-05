Град размером с куриное яйцо! Где бурлит ненастье и что прогнозируют синоптики для Украины

Западные и северные регионы Украины неожиданно оказались в центре настоящей стихии. Ливень, шквальный ветер, ураганы, а иногда — град размером с куриное яйцо! Люди расчищают дороги и дворы из-за падения деревьев.

Какие последствия таких погодных условий и что прогнозируют синоптики, читай прямо сейчас! Об этом сообщили Факты ICTV.

Град, пылевые бури и поваленные деревья

Одним из первых непогоду встретил запад страны. На Прикарпатье, в частности в Рогатинском районе, обильные дожди превратили ручьи в потоки, которые разлились по дворам.

Спасатели откачивали воду из подвалов, а жители до сих пор считают убытки. Заиленные огороды, подтопленные дома — всего таких дворов по меньшей мере два десятка!

К тому же, возле Бабухова один из стволов деревьев упал прямо на авто, травмировав женщину. Пробка растянулась на километры. На трассе Мукачево-Львов ураган свалил более 20 деревьев!

На Волыни же — пылевая буря. Ее сняли очевидцы: небо потемнело, ветер поднимал облака пыли, видимость упала до нескольких метров.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Мощный град накрыл и Винницкую область в 30 км от Калиновки — земля побелела, как от снега. В Хмельницкой области, по словам местных, ледяные шарики такие большие, что разрушили огороды, крыши домов и сломали ветви деревьев.

На сегодня в этих регионах объявлен желтый (первый) уровень опасности из-за грозы и порывов ветра до 20 м/с.

Несмотря на теплые дни в начале мая, сейчас резко похолодало. Похоже, что лето еще не спешит к нам. Синоптики предупредили, что на Закарпатье и юго-востоке ливни и грозы продержатся как минимум до среды. Также ожидаются и сильные порывы ветра.

— Ночь на 8 мая уже будет прохладной по всей территории Украины. В северных областях возможны заморозки, правда, только на поверхности почвы.

Об этом отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Температура снизится: ночью — от +3 до +13 °C, днем — 20-25 °C. А уже послезавтра — местами лишь +11-17 °C. Холодная и влажная погода, по прогнозам, продержится до следующей недели.

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