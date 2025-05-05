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Град размером с куриное яйцо! Где бурлит ненастье и что прогнозируют синоптики для Украины

Анастасия Жиденко, редактор сайта 05 мая 2025, 20:00
погода на западе и севере
Фото Unsplash
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